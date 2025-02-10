Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ

Компания «Таймлист», дочерняя структура «1С», примет участие в конференции CNews «Технология искусственного интеллекта», где соучредитель компании Владислав Бешляга расскажет о том, как автоматизировать и протоколировать встречи с помощью искусственного интеллекта.

Что такое Таймлист?

«Таймлист» — это инновационный сервис для автопротоколирования совещаний, использующий технологии искусственного интеллекта. Его основная задача — сохранить все обсуждаемые идеи на встречах, совещаниях или мозговых штурмах. Сервис легко обрабатывает аудио- и видеофайлы, выдавая качественную расшифровку разговоров по спикерам и понятные протоколы.

Основные возможности Таймлиста:

Качественная расшифровка: Обработка аудио и видеозаписей любых форматов с детальной расшифровкой разговоров.

Автоматическое распознавание голосов: Точная идентификация участников разговора.

Стенограмма по спикерам: Подробное отражение обсуждений.

Резюме встречи и список задач: Удобный формат для дальнейшей работы.

Преимущества использования Таймлиста:

Сервис можно установить во внутренний контур компании для обеспечения конфиденциальности данных. Интеграция с «1С:Документооборот» позволяет быстро превращать информацию из стенограммы в рабочие документы без ручных действий сотрудников.

На конференции команда покажет, как «Таймлист» помогает оптимизировать рутинные задачи и высвобождать время для решения творческих проблем, делая работу более эффективной и результативной.