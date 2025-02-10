CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ

Компания «Таймлист», дочерняя структура «», примет участие в конференции CNews «Технология искусственного интеллекта», где соучредитель компании Владислав Бешляга расскажет о том, как автоматизировать и протоколировать встречи с помощью искусственного интеллекта.

Что такое Таймлист?

«Таймлист» — это инновационный сервис для автопротоколирования совещаний, использующий технологии искусственного интеллекта. Его основная задача — сохранить все обсуждаемые идеи на встречах, совещаниях или мозговых штурмах. Сервис легко обрабатывает аудио- и видеофайлы, выдавая качественную расшифровку разговоров по спикерам и понятные протоколы.

Основные возможности Таймлиста:

  • Качественная расшифровка: Обработка аудио и видеозаписей любых форматов с детальной расшифровкой разговоров.
  • Автоматическое распознавание голосов: Точная идентификация участников разговора.
  • Стенограмма по спикерам: Подробное отражение обсуждений.
  • Резюме встречи и список задач: Удобный формат для дальнейшей работы.

Преимущества использования Таймлиста:

Сервис можно установить во внутренний контур компании для обеспечения конфиденциальности данных. Интеграция с «1С:Документооборот» позволяет быстро превращать информацию из стенограммы в рабочие документы без ручных действий сотрудников.

На конференции команда покажет, как «Таймлист» помогает оптимизировать рутинные задачи и высвобождать время для решения творческих проблем, делая работу более эффективной и результативной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Джунов стало слишком много. Программисты-новички атакуют компании, но их не берут на работу. Всем нужны мидлы и сеньоры

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще