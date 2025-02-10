В компании intact назначен генеральный директор

Компания intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявила об изменениях в структуре корпоративного управления, направленных на укрепление стратегического развития и повышение эффективности бизнеса. В рамках этих изменений в компании создан совет директоров, председателем которого становится Александр Зыков, ранее занимавший пост генерального директора компании intact. Новый орган будет отвечать за стратегическое планирование, контроль за исполнением ключевых инициатив и обеспечение устойчивого роста компании.

В рамках изменений в структуре управления компания также объявила о назначении нового генерального директора. Им стал Олег Абанкин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора. Олег работает в intact более десяти лет, пройдя путь от инженера до топ-менеджера. За это время он активно участвовал в формировании бизнес-процессов, разработке стратегии компании и развитии её технических компетенций.

«Профессиональный опыт Олега Абанкина станет важным активом для компании в достижении новых целей. В числе его приоритетных задач будут укрепление существующей команды и расширение портфеля предлагаемых решений», – сказал Александр Зыков, председатель совета директоров компании intact.

Олег Абанкин является выпускником механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень MBA.