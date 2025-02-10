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За регистрацию через «Госуслуги» продавцов на маркетплейсах — 39% россиян, против — 35%

39% россиян поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений на маркетплейсах через государственный портал. 35% выступают против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и в настоящее время проходящем процедуру согласования.

Как россияне относятся к данной инициативе? Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: «Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам + налогообложение». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

35% опрошенных высказались против, считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: «Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги»; «Вся продажа "из рук в руки" уйдет в тень в этом случае». Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок: «Могут регистрироваться под чужими данными и провоцировать, таким образом, кражу данных для регистрации»; «Госуслуги — личные данные и тоже не под 100% защитой. Я против привязки данного сервиса к другим сайтам».

Среди мужчин больше сторонников законопроекта — 45% против 33% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тыс. руб. — среди них уровень поддержки достигает 47%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 4-7 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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