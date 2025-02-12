Академия Softline расширяет направление обучения технологиям искусственного интеллекта

Образовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) объявила о расширении направления обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ). В рамках этой инициативы запускается ряд образовательных программ, отвечающих актуальным потребностям рынка.

Спрос на навыки в работе с искусственным интеллектом в корпоративной среде, и отдельно на специалистов по созданию ИИ-решений демонстрирует беспрецедентный рост. В ответ на эту тенденцию Академия Softline работает над развитием существующей линейки программ обучения работе с нейросетями, и выделила эту инициативы в отдельное направление.

Одной из новинок станет программа «Умное управление: Искусственный интеллект в проектном менеджменте», старт которой запланирован на 25 февраля 2025 г. Программа в формате интенсива предназначена для руководителей и менеджеров проектов, стремящихся освоить современные ИИ-инструменты для повышения эффективности управления проектами. Курс включает практическое освоение передовых платформ машинного обучения, систем предиктивной аналитики и инструментов автоматизации. Участники научатся применять ИИ для оптимизации проектной документации, анализа данных, оценки рисков и управления командами.

Также Академия Softline планирует развитие линейки курсов по промпт-инжинирингу с отраслевой спецификой для разных специальностей. Особое внимание в компании уделяется разработке программ по безопасности систем машинного обучения (MLSecOps), что становится критически важным в свете предотвращения инцидентов с ИИ-системами.

Одновременно одной из особенностей организации самого процесса обучения в образовательной экосистеме Академии Softline является интеграция ИИ-технологий в собственную систему дистанционного обучения. Искусственный интеллект выступает в роли виртуального ассистента, помогающего слушателям в освоении материала, предоставляя мгновенные разъяснения и формируя краткие обзоры по сложным темам. По отзывам студентов, такой подход повышает эффективность обучения.

«Мы формируем комплексные образовательные подходы, где работа с искусственным интеллектом является и предметом изучения, и инструментом обучения. Наша цель – помогать корпоративным заказчикам в повышении квалификации специалистов, способных эффективно и безопасно применять ИИ-технологии в различных сферах бизнеса, от проектного управления до информационной безопасности и машинного обучения», – сказал Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.

Все программы Академии Softline доступны как в общем расписании, так и в формате кастомизированных корпоративных курсов с возможностью адаптации под потребности заказчика. По завершении обучения выпускники получают практические навыки, востребованные на современном рынке труда.