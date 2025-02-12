Каждый второй ИТ-специалист в России считает работу своим главным приоритетом

Половина (50%) российских ИT-специалистов ставят работу в приоритет над другими сферами жизни и ищут новые возможности для профессионального роста. Об этом говорят результаты совместного исследования ИТ-холдинга «Т1» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Согласно данным, только треть (34%) опрошенных ИТ-специалистов считают работу основной частью своей жизни, связывая ее с материальной стабильностью и самореализацией. Для 16% респондентов работа — это способ саморазвития, 27% готовы сфокусироваться на работе мечты вместо личного времени и интересов и 23% отдают приоритет семье.

Для ИТ-специалистов комфортная рабочая среда сегодня приобретает первостепенное значение. Более того, большинство (71%) опрошенных признались, что собираются сменить место работы в 2025 г. из-за недовольства текущими условиями. При этом уходить из профессии специалисты не планируют, напротив, более половины намерены остаться в отрасли и сфокусироваться на своем профессиональном росте. Так, 56% хотят повысить квалификацию, чтобы продвинуться по карьерному треку. 75% респондентов признались, что планируют углубиться в ИТ и перейти в смежные и более высокооплачиваемые профессии. Треть опрошенных готовы изучать новые технологии и языки программирования, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке.

«Стремление специалистов к профессиональному развитию — позитивный сигнал для всей ИТ-отрасли, которая нуждается в укреплении кадрового потенциала. Важно поддерживать интерес не только к получению новых знаний, но и к карьерному росту. Сложные и амбициозные проекты, поддержка руководства и внимание к развитию каждого специалиста – все это формирует лояльную команду с сильными компетенциями. В условиях нехватки опытных специалистов инвестиции в развитие кадров особенно важны, чтобы поддерживать конкурентоспособность компании», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по персоналу.

Хотя 62% респондентов считают ИТ одной из самых стабильных и востребованных сфер, в 2024 году желание перейти в ИТ-сферу среди специалистов из других отраслей сократилось на 7 п.п.. Это может быть связано с повышением порога входа в индустрию. Возросшие требования к соискателям, усиление конкуренции и быстрое развитие технологий — все это делает переход в ИТ менее доступным для людей без профильного образования и опыта.

Участие в опросе приняли более 3000 тыс. респондентов — мужчин и женщин — в возрасте от 18 до 60 лет.