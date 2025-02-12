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Новым генеральным директором ИТ-компании BSL назначен Алексей Каминский

ИТ-компания BSL объяила о кадровых изменениях. Новым генеральным директором назначен Алексей Каминский. Он заменил на этом посту Дмитрия Ашихмина (основатель и акционер компании). Юлия Езепчик, работающая в компании почти 5 лет, займет роль директора проектного офиса (аутсорс-направление).

Каминский выразил благодарность уходящей команде, сумевшей запустить бренд BSL и сделавшей многое для компании: «В новом составе мы сделаем все возможное, чтобы наша компания получила дополнительный импульс развития. В планах продолжать развивать технологические партнерства и активно работать с направлениями аутстаф и заказная разработка».

«С радостью приняла предложение о новой должности и буду продолжать делать все, чтобы наша компания развивалась, чтобы у нас было много интересных проектов. Проекты BSL на сегодня – это крупные инициативы по цифровой трансформации бизнесов в вертикалях ритейла и электронной коммерции, промышленности, недвижимости», – сказал Езепчик.

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