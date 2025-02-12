Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых

Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, ИT и транспортно-логистической отрасли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители тысяча предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в январе 2025 г. составило 11,9 млн. Согласно опросу SuperJob, услугами граждан со статусом самозанятого сегодня пользуются 18% компаний. Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в ИT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 188. Время проведения: 14 января — шестое февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов