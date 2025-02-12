«Яндекс» расширяет программу стажировок

«Яндекс» запускает обновленную программу стажировок. В 2025 г. стать стажерами смогут не только «технари» — появилось направление бизнес-стажировок, которое охватывает гуманитарные и экономические специальности. Всего за год компания планирует нанять 2800 стажеров — на 20% больше, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Основные направления стажировки остаются прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. На них приходится около 80% стажерских вакансий. Студенты нетехнических специальностей смогут развиваться в области финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. Набор первых участников бизнес-стажировки начнется в марте 2025 г., за год число таких стажеров вырастет до 500.

Стажировки пройдут в офисах «Яндекс» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах, а также дистанционно — в зависимости от выбранного направления. Все стажеры получают зарплату. Стажировка длится от трех до шести месяцев, ее можно совмещать с учебой.

Стажеры работают практически во всех сервисах «Яндекса» и решают реальные задачи бизнеса: от разработки ИИ-технологий до развития промышленных роботов и автономного транспорта. У каждого участника есть ментор, который помогает влиться в команду «Яндекса» и успешно пройти стажировку. В 2024 г. 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании.

Чтобы стажерам было легче адаптироваться в команде, компания организует студенческие фестивали, онлайн-лекции, буткемпы и другие события. Узнать о них больше и определиться с направлением стажировки можно будет на мероприятии 20 марта 2025 г.. Оно пройдет в московском офисе «Яндекс» в «Красной Розе», для участия нужна регистрация.

«Яндекс все чаще выбирают для стажировки и первой работы. Больше половины стажеров остаются в штате и быстро дорастают до руководящих должностей. Сейчас почти треть наших разработчиков — это бывшие стажеры. Мы общаемся с молодыми специалистами, хорошо понимаем их запросы и постоянно адаптируем программу стажировок. На бизнес-стажировки есть большой спрос — как среди студентов, так и внутри компании, поэтому мы запускаем направление, которое охватит гуманитарные и экономические специальности. Впереди еще много мероприятий и новых возможностей для тех, кто хочет к нам присоединиться — обо всем расскажем уже весной», — сказала Марина Максимова, руководитель направления по работе с молодежью в «Яндексе».

Чтобы стать стажером, нужно выбрать направление, подать заявку на сайте и пройти отбор. Он обычно включает тестовое задание, профильные интервью и знакомство с нанимающими командами.

За все время работы программы компания наняла в штат более 10,5 тыс. стажеров, 40% из них продолжает работать в «Яндексе». Каждый шестой старший разработчик начинал свой путь со стажировки в компании.

Подробнее обо всех направлениях и процессе отбора можно узнать на сайте стажировок.