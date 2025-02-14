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МТС запускает оплачиваемые стажировки для школьников Москвы

ПАО «МТС» и Лицей «Вторая школа» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает реализацию совместных просветительских и образовательных инициатив, в том числе поддержку образовательных программ, проведение стажировок, открытых уроков с участием экспертов МТС и кейс-чемпионатов для учащихся. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС, как крупный работодатель, видит большой потенциал в ранних профориентациях. Во-первых, это помогает ребятам расширять кругозор, получая знания о востребованных и интересных современных профессиях, чтобы делать более осознанный выбор своей профессиональной траектории, а для компании, как для работодателя, такое взаимодействие - это инструмент для понимания специфики работы с новыми поколениями, их менталитета. Через пару лет эти ребята уже могут прийти на полноценную годовую стажировку в МТС и стать частью большой команды. Для того, чтобы вырастить и качественно подготовить кадры, нужно время, и планомерная работа со школьной аудиторией отвечает этим задачам», - отметила директор департамента по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова.

В рамках сотрудничества школьники 10 и 11 классов Лицея смогут пройти летнюю стажировку в МТС. За два месяца оплачиваемой стажировки школьники познакомятся различными цифровыми технологиями и получат первый опыт работы по выбранному направлению. С учетом юного возраста стажеров и отсутствия практического опыта работы за школьниками будет закреплен наставник от бизнеса, который поможет с погружением в рабочие задачи и будет делиться своей экспертизой в ходе стажировки. Программа стажировки разработана действующими сотрудниками МТС - практические задания для участников стажировок основываются на конкретных задачах бизнеса. После стажировки наставник и HR-специалист помогут стажеру проанализировать полученный опыт и определиться с направлением будущей карьеры.

Другим направлением сотрудничества станет проведение на базе учебного заведения кейс-чемпионатов по решению реальных бизнес-задач различных продуктов экосистемы МТС. Участие позволит учащимся обрести новые знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в будущем. Это также способствует развитию критического мышления и умению работать в команде. Наряду с этим планируется проводить мастер-классы от приглашенных экспертов и специалистов компании.

МТС реализует комплекс программ для молодых специалистов по разным направлениям бизнеса. В 2024 г. почти 1500 стажеров прошли стажировку в МТС, порядка половины из них были переведены в штат компаний цифровой экосистемы.

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