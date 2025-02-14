Сбербанк: 9 из 10 предпринимателей внедряют «цифру» в бизнес-процессы

92% представителей малого бизнеса уже внедряют цифровые инструменты в свои компании, повышая эффективность бизнес-процессов. Предприниматели также объединяются в сообщества для обмена опытом и знаниями, взаимного обучения и поддержки. Такие данные получены по результатам девятой волны исследования ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») — совместного проекта Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Даже в непростых экономических условиях наш бизнес остается устойчивым, демонстрируя уверенность и стремление к росту. Больше половины (58%) предпринимателей оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное, а каждый четвертый (24%) нацелен на расширение в ближайшие три-шесть месяцев. Особенно радует высокая мотивация молодого поколения: 19% из них уже находятся на этапе расширения бизнеса, что значительно выше среднего показателя (12%). Они стремятся увеличивать масштабы своих компаний (33%) и штат сотрудников (20%), а также улучшать финансовые результаты (42%). Позитивные настроения в промышленном секторе также вселяют надежду: 34% производителей планируют расширение бизнеса, что говорит о дальнейшем укреплении экономического фундамента страны».

Анализ эффективности

Оценивают эффективность своей работы 69% предпринимателей. В основном — с помощью Excel и Google Таблиц (36%), а также онлайн-статистики банков (27%). Значительно реже применяют статистику электронного документооборота (15%), CRM-системы (14%), инструменты аналитики для продвижения (10%) и внутреннюю аналитику маркетплейсов (9%). К искусственному интеллекту и нейросетям в этом вопросе прибегают 5%. Молодые предприниматели активнее других применяют CRM-системы (20%) и сервисы для аналитики продвижения (17%).

Цифровизация

Большинство предпринимателей малого бизнеса (74%) знакомы с термином «цифровизация бизнеса». Под цифровизацией они обычно подразумевают автоматизацию различных бизнес-процессов, отказ от ручного труда в пользу компьютерных технологий (32%), автоматизацию бухгалтерского учета, налоговой отчетности, банковских операций (23%), внедрение электронного документооборота (15%) и автоматизацию взаимодействия с клиентами и партнерами (9%).

Лучше всего разбираются в цифровизации представители более крупных компаний с годовым оборотом от 5 млн руб., предприниматели 36-45 лет и те, кто сотрудничает с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, поскольку они имеют дело с более сложными процессами и структурами.

Бизнес уверен: с помощью «цифры» можно улучшить взаимодействие с налоговой и другими госорганами (63%), бухгалтерский учет и отчетность (56%), взаимодействие с контрагентами (51%), продвижение товаров и услуг (47%), анализ эффективности деятельности (45%), обработку обращений клиентов (39%), взаимодействие с персоналом, контроль работы (33%), создание текстов и изображений (32%), логистические процессы, управление складом (31%), поиск и подбор сотрудников (29%).

Профессиональные объединения

38% представителей малого бизнеса входят в какие-либо предпринимательские объединения, а 22% хотят к ним присоединиться. Чаще всего предприниматели становятся членами отраслевых (28%) и территориальных (10%) объединений. Кроме того, они участвуют в чатах и каналах в соцсетях (9%), состоят в Торгово-промышленной палате России (8%), «Опоре России» (5%), Ассоциации молодых предпринимателей России (3%) и Общероссийском движении предпринимателей (2%).

Участники сообществ больше всего ценят возможность обмена опытом и профессиональными знаниями (81%), доступ к актуальным новостям в отрасли (63%), общение с коллегами (63%), генерацию новых бизнес-идей (62%), поддержку коллег (62%), установление новых партнерств (62%), обмен клиентами и заказами (53%) и защиту интересов предпринимателей (41%).

Источники деловых новостей

О событиях в бизнес-сфере предприниматели обычно узнают от коллег (72%) и из новостных каналов в мессенджерах и соцсетях (62%). Реже они обращаются к тематическим видео (43%), телевизионным новостям (36%), специальным сайтам (36%), чатам предпринимателей (33%) и аудиоподкастам (13%).

ПРИМ выходит ежеквартально. Исследователи изучают настроения предпринимателей и то, как они оценивают условия ведения бизнеса, меры господдержки и деятельность банков. В исследовании участвуют 600 владельцев ООО и ИП со всей России.