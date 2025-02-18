CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025»

20 февраля сервисные партнеры Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025», посвящённой развитию российских ИБ- и ИТ-решений и технологий.

Евгений Киров, руководитель группы пресейл Cloud Networks, и Максим Панин, пресейл-инженер Ideco, выступят с докладом на тему «Сервисный подход: инструмент адаптации и выживания ИБ в компании» и расскажут о преимуществах работы сервисных партнёров при реализации проектов, а также представят межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW VVP.

Задать все интересующие вопросы, получить консультацию и узнать больше об этом и других решениях Ideco, о реализованных кейсах, а также об услугах и сервисах Cloud Networks гости и участники конференции смогут в рамках выставки на совместном стенде компаний.

Ideco – разработчик продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, лидер по скорости разработки в своей отрасли.

Cloud Networks - бизнес-партнер ведущих компаний и крупных системообразующих предприятий России, поставщик ИБ- и ИТ-решений и услуг с 2015 г. Компания реализует проекты по построению и трансформации безопасной ИТ-инфраструктуры, включая продажу оборудования, консалтинг, проектирование и внедрение решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще