«Эмбер» и «Техконсур» заключили партнерское соглашение

«Эмбер», разработчик систем и приложений на базе собственной платформы Amber BPM, сообщает о заключении партнерского соглашения с компанией «Техконсур», специализирующейся на разработке и внедрении комплексных ИТ-решений для бизнеса и производства. Партнерство направлено на совместную реализацию проектов по автоматизации бизнеса и импортозамещение зарубежных систем.

«Техконсур» больше 15 лет создает ИТ-решения для управления бизнесом в энергетике, металлургии и машиностроении, банках и ритейле. Клиентами компании являются отечественные предприятия из разных секторов экономики. Среди направлений деятельности: внедрение систем управления производством, управление проектами, внедрение автоматизированных систем технологического управления (АСТУ), информационная безопасность.

Теперь «Техконсур» сможет предлагать своим клиентам автоматизацию бизнес-процессов продаж, сервисного обслуживания, транспортной логистики, поиска и найма персонала на базе low-code-платформы Amber BPM.

Генеральный директор «Эмбер» Александр Ивлев отметил: «Low-code решения постепенно становятся приоритетным подходом в бизнесе. Объем сектора Low-сode платформ ежегодно увеличивается примерно на 23%. По прогнозу Gartner, в 2025 г. в России до 70% приложений, разрабатываемых компаниями, будут использовать технологию Low-code. И это обосновано: ИТ-рынок настолько конкурентен, что чем доступнее и проще технология, тем более востребованной она становится. Low-code-платформа Amber BPM радикально снижает трудоемкость разработок и увеличивает скорость внедрения, позволяя компаниям быстрее откликаться на изменения потребностей рынка».

По мнению экспертов команды «Техконсур», в условиях необходимости замещения ИТ-систем зарубежных поставщиков и перехода на российские решения подписание соглашения о партнерстве с отечественным вендором даст компании возможность реализовывать проекты в более сжатые сроки и с меньшим привлечением разработки.

«Сейчас все заказчики ищут возможности для быстрой и эффективной автоматизации, поэтому low-сode-платформы становятся оптимальным инструментом, позволяющим сократить время разработки минимум на 50%. Кроме того, в ситуации дефицита высококлассных специалистов именно low-code делает платформу Amber BPM привлекательной для многих компаний. Ее облегченные требования для пользователей и гибкость встроенных конструкторов позволяют заказчикам самостоятельно вносить изменения в систему. Уверен, наше партнерство с «Эмбер» позволит обеим компаниям усилить позиции на рынке и реализовать новые интересные проекты», – сказал Евгений Овчаренко, руководитель направления BPM компании «Техконсур».