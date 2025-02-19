«МегаФон»: югорский бизнес расширяет деловые контакты

Предприниматели в Югре стали активнее вести переговоры с партнерами из других стран. В январе 2025 г. трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» увеличился на 30% год к году. А число стран, с которыми созванивались представители бизнеса, дошло до 130. Лидерами остаются Белоруссия и Казахстан. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В январе 2025 г. представители югорского бизнеса позвонили в общей сложности более чем в 130 стран мира. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще всего корпоративные клиенты оператора разговаривали с Белоруссией и Казахстаном – 30% от всех международных звонков пришлось на эти страны. По 7% голосового трафика использовано на разговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и Молдавией, по 5% — с Азербайджаном и Киргизией. При этом интенсивность с общения с Турцией увеличилась вдвое, с Китаем - на 36%, с Испанией – на 11%.

Югорские предприниматели все больше используют для делового общения цифровые сервисы. Всего за месяц корпоративные клиенты оператора прокачали в сети 4G объем данных, сопоставимый почти с 6,6 млн часов видеозвонков в мессенджерах.

«Мы видим, что наши абоненты из корпоративного сегмента используют современные технологии для достижения бизнес-целей. И для больших компаний, и для малого бизнеса важны как стабильный интернет, так качественная голосовая связь. Чтобы северяне могли эффективно пользоваться инструментами цифровых коммуникаций, мы планомерно совершенствуем инфраструктуру в городах и селах региона, на площадках нефте-газодобычи. Только за прошлый год наши инженеры построили в Югре около двух десятков новых телеком-объектов и модернизировали более 500 существующих», — отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Положительную динамику в деловой среде подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось почти на 10%. В регионе активно растет количество компаний в сфере услуг для бизнеса (+88% к году), разработки ПО (+68%), производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) (+67%), специализированных строительных работ (+44%) и рекламы (43%).

«В России в целом сокращается число компаний с иностранным участием, и в Югре похожая тенденция. При этом сохраняется экспортная активность предприятий региона, что косвенно подтверждается данными мобильного трафика. Учитывая, что ХМАО это один из основных регионов нефте- и газодобычи, он привлекателен для инвесторов из Китая, ОАЭ, а также ближайших соседей России — Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Наличие деловых связей в ряде стран может быть продиктовано необходимостью защищать внешнеторговую логистику в современных условиях. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.