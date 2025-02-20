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Более половины опрошенных российских работодателей видят дефицит ИТ-специалистов

Две трети российских работодателей сталкивались с попытками переманивания своих сотрудников: 11% сообщают о постоянных случаях хантинга, 20% — о периодических, а 33% — о редких. Лишь 35% никогда не испытывали подобных проблем. Такие данные показал опрос более 1200 рекрутеров, HR-специалистов, руководителей и директоров российских компаний, проведенный платформой для работы с внештатными исполнителями «Консоль». Об этом CNews сообщили представители платформы «Консоль».

Большинство российских работодателей (64%) видят нехватку ИТ-специалистов на рынке труда, при этом 16% из них ощущают это очень остро. Основной дефицит кадров респонденты наблюдают среди Senior (40%) и Middle (39%). На недостаток сотрудников на уровне управляющих и директоров, они же C-Level, указали 15%. Интересно, что при этом компании не испытывают «голода» на младших специалистов, лишь 6% видят проблему нехватки Junior.

Сильнее всего компании ощущают нехватку тестировщиков — на это указали 31% респондентов. На втором месте оказались Backend-разработчики (27%), а тройку лидеров замкнули продакт-менеджеры (24%). Также в список вошли руководители группы разработки (21%) и специалисты по информационной безопасности (19%).

По мнению опрошенных нанимателей, количества соискателей не хватает (39%) для удовлетворения потребностей рынка в специалистах. При этом более двух третей не исключают среди причин низкие зарплаты по рынку и недостаток интересных задач для соискателей (37% и 34% соответственно). Каждый пятый также считает, что незаинтересованность в трудоустройстве заключается в малоизвестности компании работодателя*.

Лишь треть отмечает, что ИТ-отрасль является непривлекательной для соискателей, в то время как практически половина участников опроса уверена в обратном (47%). Чтобы привлечь и удержать ИТ-специалистов в 2025 г., респонденты планируют использовать следующие стратегии: предоставление гибкого графика и возможности удаленной работы (40%), повышение зарплат и включение различных бонусов (37%), улучшение корпоративной культуры (36%), привлечение сильных специалистов на проектной основе на необходимые временные задачи (30%), а также инвестирование в обучение и развитие сотрудников (24%), актуализация системы грейдинга для определения уровня специалистов (18%)*.

Несмотря на ощутимый дефицит ИТ-кадров, большинство работодателей (60%) не ожидают, что ситуация ухудшится в 2025 г. Так, 32% считают этот риск маловероятным, а 28% вовсе исключают этот сценарий. Вместо этого компании уже адаптируются к вызовам: более трети (36%) планируют активно усиливать штат ИТ-специалистов в своих компаниях, а 45% намерены компенсировать нехватку за счет привлечения самозанятых специалистов на проектной основе.

Опрос проводился в феврале 2025 г. методом онлайн-анкетирования среди 1214 HR-специалистов, руководителей, директоров компаний, работающих в сферах услуг для бизнеса, ритейла, банков и финансов, маркетинга и рекламы, а также других отраслях. Участниками исследования стали представители крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

* – возможность множественного выбора

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