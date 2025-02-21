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«ДелоТех» в сотрудничестве с «ИнфоТеКС» усилит свои компетенции в сфере защиты информации

Компания «ДелоТех» (входит в группу компаний «Дело») стала партнёром российского разработчика решений для защиты информации «ИнфоТеКС». Сотрудничество направлено на укрепление экспертизы «ДелоТех» в области защиты данных, а также расширение ассортимента цифровых продуктов для клиентов компании.

«ДелоТех» специализируется на разработке и внедрении ИТ-решений для логистики и контейнерных перевозок, выполняет отраслевой реинжиниринг бизнес-процессов. Совместная работа с «ИнфоТеКС» позволит ИТ-интегратору ГК «Дело» усилить свои компетенции в сфере информационной безопасности и предложить клиентам комплексные решения защиты ИТ-инфраструктуры.

«Рассчитываем, что с «ИнфоТеКС» расширим для наших клиентов возможности в сфере защиты корпоративных данных и IT-инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень надёжности и соответствие самым строгим требованиям безопасности», – отметил директор по информационным технологиям группы компаний «Дело», генеральный директор «ДелоТех» Борис Сопельник.

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