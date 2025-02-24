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Большинство российских управленцев ожидают нехватку квалифицированных кадров в 2025 году

По данным нового исследования «Ассоциации менеджеров», 80% российских управленцев считают нехватку квалифицированных специалистов главным вызовом для сферы HR в 2025 г. Среди других актуальных проблем значатся – усиление конкуренции за талантливых работников (59%), рост ожиданий сотрудников (48%) и высокая текучесть кадров (41%). Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации менеджеров».

Такие результаты были получены в ходе опроса, в котором приняли участие высшие руководители, директора по персоналу и директора по внутрикорпоративным коммуникациям более чем 150 компаний из крупного и среднего бизнеса.

К числу трудностей, с которыми сталкиваются участники опроса в их компаниях, относится необходимость адаптации персонала к новым технологиям (26%) и низкая вовлеченность работников (22%).

В ходе исследования также были выявлены ключевые тенденции и тренды в сфере HR. Среди них – переход к персональным стратегиям управления персоналом (65%), тренд на цифровизацию HR-процессов (55%), а также использование ИИ и аналитики данных (44%). Еще одной заметной тенденцией в наступившем году на рынке труда, по мнению опрошенных Ассоциацией респондентов, стала – многозадачность работников и необходимость совмещения ими ряда смежных трудовых обязанностей (37%), что также связано с дефицитом персонала на предприятиях. Вопросы предполагали множественный выбор вариантов ответов.

В качестве мер для улучшения кадровой ситуации многие опрошенные «Ассоциацией менеджеров» руководители компаний в наступившем году планируют обратить внимание на развитие комфортной (инклюзивной) среды для работников (33%), сфокусироваться на программах благополучия (well-being) (34%), а также обучении и развитии персонала (29%).

При этом вероятность улучшения ситуации в сфере найма персонала и снижения дефицита кадров 52% опрошенных «Ассоциацией менеджеров» руководителей в 2025 г. считают крайне низкой (34%) или низкой (18%). 29% респондентов считают, что ситуация в сравнении с прошлым годом вряд ли изменится и только 4% опрошенных считают, что ситуация улучшится.

По мнению опрошенных «Ассоциацией менеджеров» руководителей, для удержания талантов в компаниях ключевым фактором станет возможность реализации интересных и амбициозных проектов (43%), 19% опрошенных назвали важной для сохранения кадрового состава конкурентную заработную плату, а 17% – гибкость условий труда. В числе менее значимых факторов удержания сотрудников на предприятии руководители указали благоприятную корпоративную культуру (8%), комфортную рабочую среду, а также наличие финансовых (4%) и нефинансовых (3%) стимулов и программ мотивации.

Наиболее важными задачами для HR-служб в текущих условиях управленцы считают привлечение и удержание кадров (63%), участие в цифровизации рабочих процессов (56%), а также обучение и развитие сотрудников (48%). Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Методология исследования: в исследовании приняли участие топ-менеджеры (высшие руководители, директора по персоналу и директора по внутрикорпоративным коммуникациям из более чем 150 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 24 января по 7 февраля 2025 г. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.

Сферы деятельности опрашиваемых организаций: ИТ, медиа- и телекоммуникации, промышленность, нефтегазовая отрасль, профессиональные услуги, коммерческие банки, финансовый сектор, инвестиции и страхование, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, транспорт и логистика, ритейл и потребительские товары (FMCG), торговля и потребительский сервис.

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