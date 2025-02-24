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Нейросети в подборе персонала уже применяет каждый девятый рекрутер

Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании, чат-бот — привычный инструмент рекрутинга для каждого пятого эйчара. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Растет число работодателей, использующих нейросети в подборе (+9 процентных пунктов за полтора года). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар (минус 6 п.п. за полтора года). В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 3% рекрутеров, частично — 27%. Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями. Однако для этого вовсе не обязательно внедрять сложные нейросетевые решения.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 3-20 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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