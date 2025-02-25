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SpaceWeb расширил партнерскую программу для веб-мастеров

По итогам 2024 г. количество пользователей партнерской программы хостинг-провайдера SpaceWeb увеличилось более чем в два раза. Максимальный прирост произошел после расширения программы и подключения к ней самозанятых.

Традиционная партнерская программа для веб-мастеров дает возможность ее участникам получать до 48% вознаграждения от стоимости хостинга за каждого привлеченного клиента хостеру. Партнеры могут зарабатывать на привлечении пользователей с помощью реферальных ссылок, промокодов или собственных ресурсов. Для участия в программе необязательно пользоваться хостинг-услугами, достаточно лишь получить партнерский статус, который доступен всем желающим.

«После подключения самозанятых к нашей партнерской программе число участников стало значительно расти. Мы покрыли большой сегмент аудитории и сделали выгодные условия, например, настроили моментальный вывод средств и возможность заключения партнерства без бумажных носителей. Мы намерены и дальше развивать нашу сеть партнеров, предоставляя ее участникам новые возможности для сотрудничества и монетизации», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил партнерскую программу в 2015 г. В 2023 г. компания привлекла в программу блогеров, внедрив функцию сплит-вознаграждения, а в 2024 г. подключила самозанятых. Среди других категорий пользователей программа также востребована у фрилансеров, веб-разработчиков, веб-студий, рекламных агентств и других компаний, заинтересованных в популяризации хостинговых услуг: образовательные веб-курсы, сайты-отзовики, сервисы скидок и др.

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