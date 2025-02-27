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Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь готова к переезду ради работы

Покинуть столицу ради работы готов лишь каждый девятый экономически активный житель до 24 лет, Дальний Восток — каждый четвертый. Сервис по поиску работы SuperJob изучил готовность к релокации молодых специалистов.

В целом по России к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Молодежь реже, чем те, кто старше, готова к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) в возрасте от 18 до 24 лет поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно).

Молодежь не желает покидать центральные регионы. Только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из северной столицы готов уехать только каждый восьмой (12%), из ЦФО — 13% молодых россиян.

Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО — каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из ЮФО готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 — 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.

Основные тенденции, касающиеся готовности россиян к релокации ради работы, за полгода не изменились.

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Регионы исследования: Россия, все округа

Время проведения: февраль 2025 г.

Объем выборки: 8 млн резюме, активных за год

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