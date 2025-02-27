CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Компания «Датарк» выходит на международный рынок

Российский производитель модульных ЦОДов компания «Датарк» начала сотрудничество с белорусским интегратором Noventiq Belarus.

Российский разработчик и производитель модульных ЦОДов «Датарк» выходит на международный рынок. Стратегическим партнером компании выступает Noventiq Belarus – один из поставщиков решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Сотрудничество открывает предприятиям Белоруссии возможности для быстрого создания надежной ИТ-инфраструктуры.

«Уверен, что вместе с нашими партнерами Noventiq мы предложим заказчикам надежные модульные ЦОД DATARK. Они разработаны с учетом локальных и нормативных требований, а также опыта инженеров Noventiq Belarus», — сказал начальник отдела продаж «Датарк» Сергей Виноградов.

По словам CTO Noventiq Belarus Антона Отчика, в компании уверены, что предлагаемые совместно с «Датарк решения будут интересны многим белорусским организациям, которые нуждаются в быстром развертывании ИТ-инфраструктуры и снижении затрат на строительство центров обработки данных.

«Мы уже активно продвигаем данное решение и видим заинтересованность со стороны наших заказчиков. Сейчас у нас в проработке находится ряд проектов по возведению модульных ЦОДов и думаю, что в ближайшее время их количество будет только расти», – отметил Антон Отчик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Российский разработчик САПР собрался на IPO

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще