Треть россиян уверены, что их работодатели теряют до 50 тыс. руб. в день из-за неконструктивных созвонов

При этом формат встречи не важен — все зависит от ее повестки. Однако высказать сомнения в целесообразности собрания решаются немногие: людям неловко перед коллегами и руководством. Об этом говорят результаты всероссийского исследования, проведенного командой сервиса коммуникаций «Контур.Толк».

60% работающих россиян проводят одну-две онлайн-встречи в день, еще 30% участвуют в трех-четырех созвонах ежедневно. При этом количество онлайн-встреч за последний год сократилось только у 16% респондентов, а у 43% оно выросло в два и более раза. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Участники исследования отмечают: созвон становится бессмысленным, когда у него нет четкой цели и темы (36%), вынесенный на встречу вопрос уже обсуждался ранее (25%) или может быть легко решен в переписке (27%), организатор собирает слишком много участников (18%) или планирует зачитать доклад (16%). Многое зависит и от качества видеосвязи — если оно не на высоте, договариваться становится особенно сложно.

Для трети респондентов формат встречи вообще не важен — эффективность зависит только от цели и темы собрания. Четверть опрошенных (26%) считает онлайн-встречи более продуктивными, так как формат позволяет экономить ресурсы на логистике.

Лишь 23% россиян решаются прямо сказать организатору, что не будут участвовать в созвоне, еще 11% молча не приходят. Остальные просто выключают камеру и параллельно занимаются другой работой (42%) или все же пытаются включиться в обсуждение (24%). Озвучивать сомнения в эффективности предстоящей встречи опрошенные стесняются: 37% думают, что это может испортить отношения с коллегами, почти столько же (36%) молчат, если созвон назначил руководитель, а 15% говорят, что в их компаниях это вообще не принято.

Россияне отмечают, что ненужные совещания приводят к финансовым потерям компании. По мнению 45% респондентов, бизнес теряет из-за неэффективных созвонов до 10 тыс. руб. в день, 38% оценивают ежедневный ущерб в 10–50 тыс. руб., 10% — 50–100 тыс. руб., а 7% — в сумму более 100 тыс. руб. в день.

«В деловой среде продолжает формироваться цифровой этикет. Продуманный план встречи, забронированное заранее время, отправленное резюме по итогам становится нормой. Укрепляется представление о том, что коммуникации — это такая же часть работы, которая должна приносить результат, а по итогам обсуждения важно сохранять артефакты. Сервисы тоже развиваются в этом направлении. Например, автоматически фиксируют итоги встреч, чтобы участникам не пришлось тратить время и составлять их вручную. При этом важно выстроить процессы так, чтобы сотрудники использовали артефакты коммуникаций в работе», — отметил Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре».