CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве

Российский разработчик Low-code платформы Elma365 и группа компаний «Системные Технологии» начали сотрудничество в области разработки, внедрения и сопровождения бизнес-приложений на базе технологии Low-code.

Совместная экспертиза позволит в сжатые сроки проверять гипотезы, автоматизировать и роботизировать процессы, а также создавать эффективные корпоративные приложения для FMCG, телекома, DIY, Oil&Gas и других компаний enterprise-сегмента.

Партнерство призвано помочь крупным компаниям значительно снизить временные и финансовые затраты на поиск и запуск профильных ИТ-решений. А также справиться с главными вызовами: адаптироваться под изменения на рынке, избавиться от ручного управления, снизить риски ошибок и обеспечить прозрачность и скорость бизнес-процессов.

На базе Elma365 «Системные Технологии» уже запускают собственные решения для автоматизации и роботизации процессов. Такие решения позволяют заказчикам создавать и изменять бизнес-приложения в сжатые сроки, получить глубокую интеграцию с CRM, ERP, SFA, DMS и другими корпоративными системами, обеспечить прозрачность, контроль, аналитику и управление бизнесом из одного окна.

Три проекта СТ на базе Elma365 с крупнейшими производителями пищевой отрасли признаны успешными, команда готова брать в работу новые задачи. Партнерство Elma и «Системных Технологий» открывает российскому бизнесу доступ к уникальной экспертизе и возможность оцифровать любой процесс на единой платформе, который можно гибко и быстро перестраивать при развитии и масштабировании бизнеса.

«В 2025 г. СТ будет реализовывать еще больше проектов с применением альтернативных методов разработки. Использование low-code/no-code платформ позволит закрывать широкий круг задач из разных областей, порой далеко отстоящих от автоматизации дистрибуции. И мы рады, что сможем помочь нашим клиентам и здесь», — сказал Сергей Максименко, генеральный директор «Системных Технологий».

«Платформы на базе Low-code помогают быстро оцифровывать и перестраивать бизнес-процессы под меняющиеся потребности компании. Этим они выгодно отличаются от “коробочных” продуктов, которые могут закрывать конкретные задачи, но не гарантируют гибкость и скорость доработки и/или адаптации. Использование решений СТ на базе Elma365 позволит нашим заказчикам сократить затраты на разработку, поддерживая непрерывное улучшение бизнеса», — отметил Филипп Коновалов, руководитель портфеля продуктов «Системных Технологий».

«Мы очень рады нашему стратегическому партнерству, которое уже показывает заметные результаты для бизнеса. Надеемся, что в будущем крупных и значимых проектов будет становиться все больше, а синергия экспертизы «Системных Технологий» и возможностей Elma365 даст нашим клиентам исключительно положительный опыт в непростом деле цифровой трансформации», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор и Product owner Elma365.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение

Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще