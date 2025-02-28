K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве

K2 Cloud, российский облачный провайдер, и группа компаний «Б1», эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве. Совместная работа компаний позволит клиентам оперативно реализовывать стратегии цифровой трансформации, локализации и импортозамещения на базе облачной инфраструктуры и интеграторского опыта K2 Cloud, а также экспертизы «Б1» в переносе задач бизнеса на ИТ-контур.

Сотрудничество K2 Cloud и «Б1» актуально для компаний, которые переходят на импортозамещенный стек решений для выполнения требований регуляторов и усиления кибербезопасности, а также для зарубежных компаний, которые находятся в процессе локализации своей ИТ-инфраструктуры. Например, К2 Cloud и «Б1» предлагают заказчикам решения, которые позволяют автоматически переносить данные из зарубежных ERP-систем в «1С» для РСБУ и налогового учета без дублирования ручного ввода, формировать регистры бухгалтерского учета и налоговые декларации в автоматическом режиме, обеспечивают безопасное соединение пользователей с офисной и облачной инфраструктурой.

В рамках проектов эксперты «Б1» помогают заказчикам выявлять узкие места и приоритетные бизнес-задачи, консультируют по вопросам финансового и бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, в частности ФСБУ 27, ФСБУ 25, ФСБУ 6 и др. По результатам проектов заказчики получат стратегию цифровой трансформации и локализации, перечень индивидуально подобранных под запросы заказчика ИТ-решений, дорожную карту и индикативную стоимость перехода.

Команда K2 Cloud отвечает за техническую реализацию предложенной стратегии. В зависимости от целей компании предлагается адаптивный подход — от внедрения и замены базовых решений для сохранения критического функционала до полного выстраивания ИТ-контура на базе облачной инфраструктуры и сервисов от российского провайдера. Также заказчики решают задачи, связанные с развитием ИТ-сервисов и внедрением более эффективных инструментов. Среди преимуществ «K2 Облака» — соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27017-2021, PCI DSS 4.0, дата-центры уровня Tier III Gold Certification of Operational Sustainability (Uptime Institute), высокоскоростное подключение (до 10 Гбит/с), круглосуточная поддержка с SLA 99,95%.

«Согласно последнему опросу К2 Cloud, в топ-5 основных проблем, волнующих бизнес, входят трудности при интеграции имеющихся ИТ-систем с новыми технологиями из-за отсутствия экспертизы и опыта внутри, а также исполнение требований регуляторов. Поэтому мы с «Б1» объединили усилия, и в рамках совместных проектов предлагаем заказчикам комплексный оффер в формате единого окна на базе надежной и масштабируемой облачной инфраструктуры: от консалтинга до внедрения ИТ-решений. Помимо этого, заказчики получают доступ к команде экспертов с опытом более 17 лет, которая гарантирует высокий уровень сервисной и технической поддержки», – сказал Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud.

«Проекты K2 Cloud и «Б1» открывают новые возможности для бизнеса, объединяя экспертный ИТ-консалтинг и передовые облачные технологии в одном комплексном предложении. Благодаря нашему партнерству заказчики получают стратегию развития ИТ, которая будет учитывать индивидуальные потребности бизнеса, уровень их зрелости и исполнение регуляторных требований», – отметил Сергей Никитчук, партнер группы компаний «Б1».