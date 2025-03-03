33% топ-менеджеров меняли работу из-за конфликтных ситуаций

Согласно исследованию Kontakt InterSearch Russia, 88% респондентов сталкивались с конфликтными ситуациями на рабочем месте; в 69% случаев конфликты происходили с коллегами (на горизонтальном уровне). 84% опрошенных считают, что инициаторами их последнего конфликта были оппоненты. 55% уверены, что любой конфликт можно направить в позитивное русло. Об этом CNews сообщили представители Kontakt InterSearch Russia.

Опрос проводился в январе-феврале 2025 г. В нем приняли участие 1112 респондентов: (12% CEO и собственники, 62% СЕО-1, 16% СЕО-2, 10% СЕО-3).

56% руководителей высшего звена сталкиваются с конфликтными ситуациями в качестве свидетелей примерно раз в месяц, 29% — примерно раз в неделю, и 1% — реже чем раз в год. 41% респондентов участвуют в конфликтах примерно раз в год, 37% — примерно раз в месяц. 51% опрошенных увольняли подчиненных из-за конфликтов на рабочем месте. 41% говорят о том, что их сотрудники принимали решение об увольнении по причине конфликта. 52% топ-менеджеров считают, что конфликтные ситуации, в которые они попадали, были деструктивными. 48% опрошенных констатируют увеличение числа конфликтов на работе за последние пять лет.

64% респондентов в последний раз конфликтовали с коллегами по работе, 20% — с руководством, 16% — с подчиненными. Топ-3 причин, по которым на работе может возникнуть конфликт: токсичность коллег, размытая ответственность и несовпадение взглядов. Причиной для увольнения с большей вероятностью могут стать: токсичность коллег, выгорание и предвзятое отношение.

99% опрошенных уверены, что необходимо учиться управлять конфликтами, развивая соответствующие навыки. Самыми эффективными способами решения конфликтов управленцы называют сотрудничество, когда стороны договариваются и признают потребности друг друга (формат win-win); на втором месте — диалог конфликтующих сторон в присутствии третьей стороны.

84% респондентов уверены, что повышение голоса во время конфликта ни к чему хорошему не приведет, а только вызовет еще большее отторжение; 16% считают, что иногда это вынужденная мера. 11% участвовали или были свидетелями конфликта с применением физической силы, 7% знают о таких случаях из рассказов коллег. Корпоративная культура западных компаний близка 52% топ-менеджеров, а российских — 38%. Азиатская корпоративная культура не привлекает топ-менеджмент (0%).

Владимир Андреев, старший консультант Kontakt InterSearch Russia: «Зачастую нам кажется, что конфликтные ситуации неразрешимы, и в таких случаях лучше всего обратиться к стороннему мнению — на помощь приходит консалтинг. Нужно вовремя дать возможность экспертам рынка посмотреть на ваши алгоритмы работы, услышать обратную связь и проанализировать процессы. В вопросах предотвращения конфликтов необходимо говорить о том, что беспокоит, а самое главное — уметь слушать и слышать. Иногда это получается только благодаря медиаторам».