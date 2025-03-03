«Деснол» и МИСИС запускают образовательную программу по подготовке специалистов в области управления производственными активами

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», и Университет науки и технологий МИСИС, участник сферы инженерного образования в России, объявляют о старте стратегической образовательной программы. Ее цель — подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОИР), владеющих современными знаниями и инструментами в области цифровизации предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Сотрудничество направлено на решение одной из ключевых проблем отрасли — дефицита кадров, способных эффективно внедрять и поддерживать системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования. Рынок испытывает острую нехватку специалистов, которые могли бы заниматься автоматизацией процессов технического обслуживания, анализировать данные и внедрять предиктивные методы управления надежностью оборудования. Компания «Деснол», обладая опытом внедрения решений на базе «1С:ТОИР КОРП», готова передать свои знания и методологию студентам и выпускникам ВУЗа.

«Сегодня рынок остро нуждается в специалистах, которые не только понимают принципы управления ТОиР, но и способны работать с современными цифровыми инструментами, — сказал Сергей Соловьев, эксперт в области автоматизации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Деснола. — Мы часто сталкиваемся с тем, что на стороне заказчиков отсутствуют кадры, способные эффективно внедрять и поддерживать системы на базе 1С:ТОИР КОРП. Это сотрудничество с университетом МИСИС — наш вклад в развитие отрасли и подготовку нового поколения профессионалов, которые будут определять будущее цифровой трансформации промышленности».

В рамках программы студенты получат доступ к полному спектру решений экосистемы «1С:ТОИР», включая: EAM-систему «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием КОРП», приложение «Мобильная бригада» для автоматизации работы специалистов по ремонту и обходчиков, систему «1С:RCM Управление надежностью».

Особый акцент будет сделан на развитие процессного мышления и освоение предиктивной аналитики, которые являются ключевыми навыками и компетенциями для управления производственными активами в условиях цифровой экономики.

В 2025 г. планируется обучить около 200 студентов, а также принять на стажировку в компанию «Деснол» не менее семи студентов. Это позволит участникам программы не только получить глубокие теоретические знания, но и применить их на практике, работая над реальными проектами в области цифровизации ТОиР.

«Для нас важно, чтобы студенты могли сразу применять полученные знания в реальных рабочих условиях, — сказал старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика и системы управления производством» МИСИС Михаил Куликовский. — Сотрудничество с Деснолом дает такую возможность, а также открывает новые перспективы для развития образовательных программ в области ТОиР, является определенным шагом в формировании кадрового инженерно-технического потенциала».