В Югре назначен новый директор МТС по работе с бизнес-рынком

МТС сообщает о назначении Олега Крижова на должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Олег Крижов будет курировать подразделения по работе с корпоративными клиентами в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. В приоритете топ-менеджера — укрепление технологического преимущества инновационных B2B-решений компании, способствующих развитию промышленности, туризма и экономики региона. Новому руководителю предстоит внедрять отечественные технологи на базе искусственного интеллекта, интернета вещей, геоаналитики и системной интеграции. Также фокусом внимания станет дальнейшее внедрение цифровых решений на удаленных месторождениях округа, повышение качества услуг для коммерческих и государственных структур.

МТС В Югре назначен новый директор МТС по работе с бизнес-рынком

«Работа с бизнес-рынком традиционно является одной из ключевых для Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе находится крупнейший нефтегазовый кластер с огромным потенциалом для внедрения интеллектуальных решений – от умных скважин до точного геопозицирования. Например, сегодня наши технологии машинного зрения на промыслах Югры повышают безопасность транспорта, а трекеры отслеживают перемещения разъездных сотрудников. Уверен, что успешный опыт работы Олега с крупным бизнесом поможет нам реализовывать новые комплексные проекты и нестандартные решения, направленные на повышение эффективности компаний», — сказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Евгений Торгашин.

Олег Крижов родился 5 декабря 1986 года в Краснодарском крае. В 2009 г. окончил Кубанский социально-экономический институт со специальности «Юриспруденция» Начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2010 г., пройдя путь от менеджера по продажам до руководителя. Имеет успешный опыт управления каналами бизнес-продаж федеральным клиентам, развития B2B- и B2G-направлений. В настоящее время занимает должность директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.