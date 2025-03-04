62% россиян страдают от стресса из-за переработок

«Русская Школа Управления» (РШУ) и исследовательский центр «Зарплаты.ру» выяснили, насколько часто россиянам приходится работать сверхурочно и как это сказывается на их жизни. Оказалось, что переработки — это реальность для большинства сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Русской Школы Управления».

Почему приходится перерабатывать

Согласно опросу, лишь 12% респондентов никогда не работают сверхурочно. Остальные сталкиваются с переработками с разной частотой: каждый день — 18%; несколько раз в неделю — 26%; несколько раз в месяц — 27%; несколько раз в год — 17%.

Главная причина переработок — высокая нагрузка и нехватка сотрудников (55%). Однако многие также признаются в проблемах с личным тайм-менеджментом (38%) и стремлении заработать больше (34%). Лишь 3% участников исследования связывают переработки с форс-мажорными обстоятельствами.

При этом 41% участников исследования ощущают давление со стороны начальства, которое требует работать сверхурочно. В то же время 50% уверены, что переработки — это их личный выбор, а 9% заявляют, что их в компаниях переработки не приветствуются.

Интересно, что 44% россиян работают сверхурочно бесплатно. 20% получают повышенную оплату, 28% — стандартную, а 8% могут компенсировать переработки отгулами.

Как переработки влияют на сотрудников

Чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости у 62% опрошенных. 57% вынуждены отказываться от хобби и отдыха, а у 26% страдают отношения с близкими. Однако 16% считают переработки отличным способом для карьерного роста и увеличения дохода, и 13% уверены, что они никак не влияют на их жизнь.

Кроме того, многие сотрудники отмечают, что из-за переработок падает продуктивность и растет количество ошибок (45%). Еще 39% могут качественно работать в таких условиях, но сильнее устают. Только 7% респондентов считают, что дополнительная нагрузка делает их еще более эффективными.

«Важно помнить, что постоянная сверхурочная работа снижает продуктивность и негативно влияет на здоровье. Хроническая усталость, стресс и отсутствие полноценного отдыха могут привести к снижению мотивации и выгоранию. Создание здоровой рабочей среды — это ответственность как компаний, так и самих сотрудников. Работодателям стоит уделять больше внимания эффективному распределению задач, внедрять гибкие графики и следить за тем, чтобы переработки не становились нормой, а были исключением. Сотрудникам же необходимо осознанно подходить к управлению своим временем, научиться делегировать задачи и устанавливать границы между работой и личной жизнью. Только так можно избежать выгорания, сохранить высокую мотивацию и продуктивность в долгосрочной перспективе», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 2159 человек: профессионалы из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.