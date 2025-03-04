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Inline Technologies стала участником партнерства в сфере поиска и продвижения перспективных технологий для транспорта

Inline Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с проектом фонда «Росконгресс» «Территория инноваций» и компанией «ТТК – Цифровые решения», предоставляющей ИТ-услуги РЖД и другим транспортным предприятиям.

Партнеры планируют сформировать центр компетенций, в рамках которого будут осуществлять информационную, консультационную и экспертную поддержку цифровизации транспортной отрасли.

Inline Technologies как универсальный системный интегратор возьмет на себя организацию технической экспертизы проектов, аккумулированных «Территорией инноваций», а также станет содействовать развитию и продвижению на российском ИТ-рынке используемых в них продуктов и технологий.

Деятельность участников соглашения в первую очередь будет направлена на выявление и отбор тех стартапов и растущих ИТ-компаний, чьи решения смогут эффективно применяться при автоматизации деятельности РЖД, для повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров. Среди других задач партнерства – создание для инноваторов дополнительных возможностей по реализации и масштабированию их инициатив на ведущих предприятиях транспортной отрасли.

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