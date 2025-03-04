Sibedge выпустил пакет обновлений системы управления компетенциями Skill Matrix 2.0

Компания Sibedge, российский разработчик программного обеспечения, представила обновленную версию системы управления компетенциями – Skill Matrix 2.0. В новом релизе улучшены функциональность и пользовательский интерфейс, что делает оценку навыков сотрудников более прозрачной и удобной благодаря внедрению единого стандарта оценки грейдов. Об этом CNews сообщили представители Sibedge.

Новый функционал — создание эталонного грейда. Это идеальный профиль специалиста с заданным набором компетенций и уровнем их владения. Теперь система автоматически сравнивает навыки сотрудников с эталонными требованиями.

Такой анализ позволяет сопоставить компетенции, необходимые для выполнения конкретной задачи, с реальными навыками сотрудников. В результате процесс распределения ресурсов становится более эффективным, а время на поиск нужных специалистов для выполнения задачи сокращается. Кроме того, это упрощает грейдирование и обучение начинающих сотрудников.

Система Skill Matrix 2.0 предоставляет возможность отслеживать прогресс сотрудников в их развитии, что ведет к точному планированию обучения и карьерного роста. В обновленной версии системы есть возможность отслеживать историю изменений профессиональных навыков. Кроме того, теперь технические эксперты могут оставлять комментарии о профессиональном уровне сотрудников, что помогает фиксировать ключевые аспекты развития компетенций.

В новой версии системы Skill Matrix 2.0 появилась возможность делегировать заявки на пересмотр навыков. Теперь владелец матрицы (функциональный менеджер, руководитель отдела) может передать оценку компетентному сотруднику, который может подтвердить уровень навыка без проведения технического интервью. Функции оценки и согласования можно доверить компетентным сотрудникам, тем самым снижая нагрузку на технического эксперта. Эти изменения позволят сократить время, затрачиваемое на пересмотр грейдов и навыков.

«Индивидуальный подход к выбору сотрудников для выполнения задач часто приводит к снижению эффективности работы команды. Чтобы избежать этого, важно внедрять прозрачные и объективные критерии отбора, основанные на данных и анализе. Skill Matrix 2.0 становится важным инструментом в этом процессе, позволяя принимать обоснованные решения при распределении задач и формировании команд. Для заказчиков это означает минимизацию таких рисков, как дополнительные финансовые и временные затраты, а также снижение влияния человеческого фактора при формировании проектных команд. Такой подход не только повышает качество выполнения проектов, но и укрепляет доверие внутри коллектива, создавая более справедливую и продуктивную рабочую среду», – отметил Алексей Эрперт, HRD Sibedge.