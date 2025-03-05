Более 334 млрд рублей привлекли в 2024 году МСП в сфере науки и производства с помощью господдержки

Более 14,6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в 2024 г. в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является «Корпорация МСП». Это что более чем в полтора раза больше 2023 г. Общий объем их поддержки достиг почти 334,4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Развитие отраслей экономики предложения — одна из стратегических целей, стоящих перед «Корпорацией МСП» до 2030 г. Промышленность и наука являются драйверами для других сфер, поэтому их развитие находится в числе приоритетов. При этом именно малый и средний бизнес демонстрирует максимальную адаптивность, необходимую сегодня для выполнения государственных задач. По итогам 2024 г. обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках НГС. Около 253 млрд руб. пришлось на малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств, 81,5 млрд руб. — в научно-технической деятельности. При этом количество получателей поддержки за год увеличилось в 1,6 и 1,7 раза соответственно, превысив в общей сложности 14,6 тыс. МСП», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В сфере обрабатывающих производств регионами-лидерами по приросту числа МСП-получателей поддержки стали Республика Адыгея (рост в 4,3 раза), Калмыкия (в четыре раза), Магаданская область (в четыре раза), Республика Ингушетия (в 3,5 раза), Курская область (в 3,3 раза).

В новых регионах господдержку в рамках Национальной гарантийной системы получили 66 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности: 25 – в ЛНР, 23 – в Запорожской области, 14 – в ДНР и четыре – в Херсонской области.

Регионами-лидерами по объемам поддержки МСП в сфере обрабатывающих производств в 2024 г. стали Москва (42,7 млрд руб.), Московская область и Санкт-Петербург (19,9 и 14,4 млрд руб. соответственно), а также Свердловская (12,5 млрд руб.) и Новосибирская (8,19 млрд руб.) области.

В сфере научно-технической деятельности по приросту МСП-получателей поддержки среди регионов лидируют Калининградская (в 14,5 раз), Мурманская (в 13,5 раз), Амурская (рост в 13 раз), Вологодская (в 11 раз) и Брянская (в восемь раз) области.

Список регионов по объемам поддержки МСП в сфере научно-технической деятельности в 2024 г. возглавили Свердловская область (17,7 млрд руб.), Москва (15,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (13,2 млрд руб.), Алтайский край (8,31 млрд руб.), Ростовская область (3,68 млрд руб.).

В Национальную гарантийную систему входят «Корпорация МСП», региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации и «МСП Банк». Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога.