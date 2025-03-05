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Таймлист на конференции «Цифровая стратегия 2025»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ

Компания «Таймлист», дочерняя структура «1С», приняла участие в конференции CNews «Цифровая стратегия 2025», где команда «Таймлист» продемонстрировала, как их решение помогает оптимизировать рутинные задачи и высвобождать время для решения творческих проблем, делая работу более эффективной и результативной.

Что такое Таймлист?

«Таймлист» — это инновационный сервис для автопротоколирования совещаний, использующий технологии искусственного интеллекта. Его основная задача — сохранить все обсуждаемые идеи на встречах, совещаниях или мозговых штурмах. Сервис легко обрабатывает аудио- и видеофайлы, выдавая качественную расшифровку разговоров по спикерам и готовые протоколы.

Основные возможности Таймлиста:

  • Качественная расшифровка: Обработка аудио и видеозаписей любых форматов с детальной расшифровкой разговоров.
  • Автоматическое распознавание голосов: Точная идентификация участников разговора.
  • Стенограмма по спикерам: Подробное отражение обсуждений.
  • Резюме встречи и список задач: Удобный формат для дальнейшей работы.

Недавно вышло обновление, которое включает в себя новый функционал:

  • Конференц-бот для автоматической расшифровки по постоянной или разовой ссылке из Яндекс Телемост, Труконф, ИВА, : Система взаимодействия, Контур.толк.
  • Сохранение и просмотр видео, а не только аудио в новом плеере при использовании конференц-бота.
  • Функция «караоке» с возможностью кликать на любое место в тексте, и плеер перескакивает на нужное место и наоборот. Синим подсвечивается участок в расшифровке, где сейчас говорит спикер.
  • Сохранение векторных слепков голосов спикеров после переименования для автоподстановки ФИО в новых расшифровках.
  • Исправлены баги по таймкодам.
  • Отправка на почты результатов расшифровки.

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Преимущества использования Таймлиста:

Сервис можно установить во внутренний контур компании для обеспечения конфиденциальности данных. Интеграция с «1С:Документооборот» и Битрикс24 позволяет быстро превращать информацию из стенограммы в рабочие задачи.

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