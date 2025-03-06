Более половины опрошенных предпринимателей ведут бизнес на сайтах с объявлениями

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и выяснили, что у 12% из них есть собственный бизнес. Чаще всего опрошенные предприниматели продают товары и услуги на сайтах с объявлениями (55%), в соцсетях (40%) и на маркетплейсах (33%). Запускать рекламу товаров и услуг они также предпочитают на этих площадках: сайты с объявлениями и маркетплейсы отметили 54%, соцсети — 47%.

Количество мужчин и женщин среди владельцев бизнеса разделилось поровну — по 12%. Больше всего предпринимателей оказалось в возрастных группах 18-24, 25-34 и 35-44 лет. В первых двух категориях доля бизнесменов распределилась по 15%. Следом идут люди в возрасте от 35 до 44 лет: 14% рассказали о развитии своего дела.

Одна из популярных категорий для предпринимателей — красота и здоровье. Бизнес 15% респондентов относится к этой индустрии. Второе место по популярности заняла отрасль строительства, ремонта и отделки (10%). Развитием сегмента подарков и сувенирной продукции заняты 9% респондентов, у которых есть бизнес. Равное количество опрошенных предпринимателей (по 7%) заняты в сферах обучения, доставки еды и продуктов, одежды и обуви, ремонта и обслуживания техники, а также пассажирских и грузоперевозок.

К какой категории относится ваш бизнес?

Более половины респондентов (55%), занятых развитием своего дела, предпочитают размещать свои товары и услуги на сайтах с объявлениями. Следующим по популярности вариантом стали социальные сети (40%) и маркетплейсы (33%).

«На «Авито» россияне не только ведут свой товарный бизнес, но и активно решают бизнес-задачи. Более 66% предпринимателей используют нашу платформу для поиска профессионального оборудования для бизнеса, 87% ищут и покупают готовый бизнес, а 74% — франшизы. Кроме того, в прошлом году мы запустили отдельное пространство для бизнеса «Авито Бизнес360», где уже представлено более 100 тыс. поставщиков и 70 млн объявлений. Это подчеркивает, насколько важными стали онлайн-платформы для решения бизнес-задач и создания новых возможностей», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Авито Бизнес360».

Большинство предпринимателей чаще всего рекламируют свои товары и услуги на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах (54%). В топ пять рекламных площадок также вошли социальные сети (47%), поисковики (21%), сервисы с короткими вертикальными видео (18%) и карты (16%).

«Количество предпринимателей ежегодно растет, на «Авито» — в том числе. С одной стороны, это драйвит развитие сегмента малого и среднего бизнеса в целом. С другой — позволяет брендам, которые запускают медийную рекламу на Авито, привлекать клиентов даже из узких ниш, что подтверждается реальными кейсами. Например, недавно крупная горно-металлургическая компания нашла на «Авито» аудиторию предпринимателей, которые занимаются переработкой металла. В итоге они стали покупателями узкоспециализированной продукции. И количество таких историй увеличивается: в 2024 г. число медийных кампаний на «Авито» с таргетингами на B2B-аудиторию выросло более чем два раза год к году», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Большинство (49%) опрошенных предпринимателей отметили, что больше всего клиентов они получают из рекламы на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах. Более трети (39%) бизнесменов назвали эффективной рекламу в социальных сетях, 19% — в поисковиках, а 13% — в сервисах коротких вертикальных видео.