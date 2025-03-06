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IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений в сфере импортозамещения и продвижения отечественных ИТ-продуктов.

Ключевыми направлениями сотрудничества являются разработка и популяризация импортонезависимых ИТ-решений, а также содействие внедрению цифровых технологий в различные отрасли экономики.

В то время как ВКС широко используется для различных онлайн-мероприятий, VDI только начинает набирать популярность на ИТ-рынке. Российские вендоры иногда сталкиваются с ограничениями, которые замедляют внедрение VDI в ИТ-инфраструктуру компаний, в частности, из-за отсутствия интеграции с ВКС. Партнерство «Даком М» и IVA Technologies меняет ситуацию на рынке и открывает новые возможности для российских компаний. Интеграция отечественных продуктов VDI и ВКС отвечает современным требованиям безопасности, обеспечивает защиту данных и минимизирует риски угроз. Использование программного обеспечения, разработанного в России, позволяет учитывать специфические условия и требования отечественного рынка, что способствует повышению уровня защиты информации.

Коммерческий директор «Даком М» Максим Ерофеев сказал: «Подписание этого меморандума открывает новые горизонты для интеграции технологий VDI и ВКС в России. Мы уверены, что это сотрудничество значительно ускорит и сделает более стабильными бизнес-процессы российских предприятий, обеспечивая им возможность использовать безопасные отечественные продукты, соответствующие международным стандартам. Это важный шаг к повышению конкурентоспособности российских ИТ-решений и укреплению позиций нашей страны в сфере технологий».

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов сказал: «Мы осознаем, что недостаточная совместимость между системами VDI и ВКС может создавать препятствия для внедрения современных технологий, способствующих ускорению рабочих задач в российских компаниях. Наша цель — преодолеть эти барьеры и создать условия, при которых использование отечественного ПО станет нормой для бизнеса в нашей стране. Мы стремимся предоставить компаниям доступ к передовым решениям, соответствующим высоким требованиям современного рынка».

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