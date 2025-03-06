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VK обучит ИТ-специалистов цифровой доступности

VK открыла для всех желающих внутреннюю систему курсов по адаптации цифровых продуктов для людей с особенностями восприятия.

VK запустила онлайн-платформу «Секреты цифровой доступности» и поделилась внутренней базой знаний по инклюзии сервисов. В основу программы легла исследовательская и практическая деятельность VK в этой сфере — в течение нескольких лет команда изучала, как взаимодействуют с интерфейсами пользователи с нарушением моторных функций и слуха, незрячие и слабовидящие люди.

На платформе собрано более 30 видеоуроков и 20 практических материалов, охватывающих разные аспекты доступности: от тонкостей работы с текстами для незрячих пользователей до проведения исследований с респондентами с нарушением слуха. Обучающие видеокурсы полезны специалистам ИТ-сферы, которые развивают доступность в цифровых продуктах: разработчикам, продуктовым менеджерам, дизайнерам, исследователям, тестировщикам.

Среди экспертов программы — представители продуктов холдинга VK, которые внедряют функции для людей с особенностями восприятия. Например, с помощью скринридера в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» можно читать ленту новостей, ставить реакции, обмениваться сообщениями, комментировать публикации, в «VK Звонках» есть озвучка интерфейса и автоматические субтитры в реальном времени, в приложении «Почты Mail» можно выполнять более 50 действий, такие как регистрация, создание ящика, написание письма, восстановления пароля, VK Видео позволяет автоматически субтитровать загруженное видео, а в RuStore можно выполнять все важные сценарии магазина: загружать, покупать, обновлять приложения и оставлять отзывы.

«Изначально при создании курса мы планировали организовать обмен знаниями внутри холдинга, чтобы продукты VK становились доступнее для максимального количества людей. Но поняли, что опыт VK в создании инклюзивных сервисов может быть полезен и за пределами компании. Чем больше интернет-ресурсов будут учитывать особенности восприятия всех пользователей, тем инклюзивнее будет цифровая среда в целом», — сказала Оксана Фетисова, директор по обучению и развитию VK.

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