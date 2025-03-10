CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Инженерно-математическая школа ВШЭ и VK открывает направление безопасности машинного обучения и ИИ

Инженерно-математическая школа (ИМШ) расширяет подготовку специалистов в сфере информационной безопасности. Благодаря высокому спросу на профильных специалистов, мастерская по высоконагруженным системам расширяет направления работы и трансформируется в Мастерскую безопасной разработки и эксплуатации высоконагруженных систем. Это стратегически важное направление, в котором у МИЭМ НИУ ВШЭ накоплена значительная экспертиза. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В мастерской откроется новое подразделение, посвященное безопасности машинного обучения (ML Security). Оно сфокусировано на защите моделей искусственного интеллекта и их датасетов от различных типов атак: кражи, вредоносных данных и подмены результатов.

Студенты, работающие в этом направлении, получат практический опыт в области автоматизации процессов машинного обучения (MLOps) и обеспечения их безопасности (MLSecOps). В командах под руководством экспертов они займутся: разработкой R&D-инструментов MLSecOps — исследованием атак на ML-модели и созданием реестра решений по их защите; созданием инструментов контроля безопасности ML-моделей и датасетов — утилит для анализа устойчивости моделей к угрозам и автоматизации проверки их безопасности.

Запуск нового направления осуществляется при поддержке индустриального партнера — VK. Руководителями проектов выступают эксперты Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ ВШЭ: Виктор Минченков и Михаил Шульгин.

«Открытие нового направления в ИМШ — это важный шаг для МИЭМ. В рамках мастерских наши студенты получают практические навыки и уверенное владение инструментами. Благодаря участию экспертов и работе над реальными проектами от индустриального партнера — VK, мы помогаем студентам получить необходимый импульс для старта успешной карьеры в технологических компаниях», – сказал Дмитрий Коваленко, проректор ВШЭ, директор МИЭМ.

Новое направление открывает перед студентами возможности для участия в актуальных исследованиях и разработки решений, которые определят будущее защиты данных и машинного обучения.

«Работа над проектами Инженерно-математической школы — это вызов. Но процесс точно будет увлекательным, а результаты — полезными», – отметил Дмитрий Куколев, руководитель SOC VK.

Инженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK была создана на базе МИЭМ как проект, объединяющий студентов разных факультетов и кампусов НИУ ВШЭ, заинтересованных в программировании, анализе данных и информационной безопасности. Здесь студенты получают доступ к индустриальным кейсам, работают с ведущими экспертами-практиками и осваивают методы решения актуальных технологических задач от бизнес-юнитов компании VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов

Начинающий ИТ-шник едва не не уничтожил бизнес клиента. Одна крошечная программная ошибка могла уничтожить всю компанию

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще