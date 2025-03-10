CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«САГА Технологии» вступила в консорциум «Вычислительная техника»

Компания «САГА Технологии» официально присоединилось к консорциуму «Вычислительная техника», объединяющему российских разработчиков и производителей вычислительной техники.

Генеральный директор «САГА Технологии» Андрей Жолобов подчеркнул, что вступление в консорциум открывает новые возможности для сотрудничества с государственными органами и крупнейшими игроками рынка: «Для нас это важный шаг, позволяющий выстроить эффективную коммуникацию с институтами власти и лидерами отрасли. Мы видим значительный потенциал развития высокотехнологичного производства в России и готовы к активному взаимодействию в рамках Консорциума. Благодарим коллег за доверие и уверены, что совместные усилия станут драйвером прогрессивных изменений в отечественной индустрии вычислительной техники».

Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева также отметила значимость пополнения состава новым участником: «АО „САГА Технологии“ — один из ведущих российских разработчиков и производителей в сфере банкоматов, касс самообслуживания и платежного оборудования. Мы рады приветствовать компанию в рядах консорциума и уверены, что их участие внесет значимый вклад в общее дело — развитие передовой российской вычислительной техники».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов

Начинающий ИТ-шник едва не не уничтожил бизнес клиента. Одна крошечная программная ошибка могла уничтожить всю компанию

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще