«Авито Работа»: вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. руб. за год стало в 2,4 раза больше

Подводя итоги зимы 2024–2025 г., аналитики «Авито Работы» зафиксировали значительное увеличение числа вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 гг. количество таких предложений выросло на 127%, что отражает расширение сегмента высокооплачиваемых вакансий на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Рейтинг специалистов с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. руб. возглавила профессия стоматолога со средней предлагаемой зарплатой в 197 266 руб. в месяц. Фактический заработок этих специалистов во многом зависит от опыта и региона работы, условий клиники, а также количества принятых пациентов и объема оказанных услуг.

На втором месте оказалась профессия дальнобойщика, где соискатели могли рассчитывать на средний заработок в размере 196 515 руб. в месяц. Большинство объявлений для дальнобойщиков предполагают вахтовый график: оплата указывается за весь период работы, а итоговый доход варьируется в зависимости от продолжительности вахты — например, 15/30/45/60 дней.

Первую тройку лидеров замыкает специальность авторазборщика — новым сотрудникам на этой позиции предлагали в среднем 186 446 руб. в месяц.

Профессии со средней предлагаемой зарплатой больше 100 тыс. руб., зима 2024/2025

Также заметен рост числа профессий с зарплатными предложениями от 80 000 до 99 999 руб. в месяц. За год их количество увеличилось на 39%. Самыми высокооплачиваемыми в этом сегменте стали профессии арматурщика (98 857 руб. в месяц), пескоструйщика (98 463 руб. в месяц) и водителя категории C (97 726 руб. в месяц).

Профессии с предлагаемой заработной платой от 90 000 до 99 999 рублей в месяц, зима 2024/2025

«Размер вознаграждения офисных сотрудников зависит от опыта, грейда специалиста и объема обязанностей, которые он готов взять на себя. Например, карьерный путь менеджера по персоналу может начинаться с позиции рекрутера или специалиста по кадрам, затем перейти на уровень HR-менеджера, а далее — в руководящие роли, такие как HR-бизнес-партнер или HR-директор. На каждом этапе уровень дохода растет: если начинающий специалист может рассчитывать на зарплату в пределах 60–80 тыс. руб., оклад руководителя отдела кадров может составлять суммы свыше 200-300 тыс. руб.», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «офисные профессии» «Авито Работы».