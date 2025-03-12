«Авито Работа»: профессия стикеровщика заняла первое место по динамике роста зарплатных предложений

Аналитический центр «Авито Работы» провел исследование предлагаемых зарплат для специалистов в вакансиях за зиму 2024-2025 гг. По данным платформы, за год активнее всего выросли зарплатные предложения для стикеровщиков — в вакансиях этих работников зафиксирован прирост указанных сумм на 78%. Зимой кандидаты на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 73 262 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Такой же прирост (+78% за год) зафиксирован у менеджеров по персоналу — зимой текущего года их труд оценивался в среднем в 96 163 руб. в месяц. В условиях высокой конкуренции за кадры работодатели готовы предлагать более привлекательные условия специалистам по подбору персонала, что делает эту профессию особенно перспективной на современном рынке труда.

При этом зарплатные предложения для офисных специалистов могут значительно превышать 100 тыс. руб. в месяц. Суммы оклада для данной категории сотрудников зачастую определяются с учетом опыта, грейда, зон ответственности и региона работы специалистов.

На 77% увеличились зарплатные предложения для страховых агентов: зимой 2024/2025 гг. средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на этой должности достигла 69 411 руб. в месяц. Фактический доход этих специалистов может варьироваться, поскольку значительную часть заработка составляют бонусы, включающие проценты от заключенных со страхователями договоров.

На 74% больше, чем за зимний период 2023/2024 гг., стали предлагать соискателям на должность автоэлектрика — этой зимой они могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 177 027 руб. в месяц.

Положительная динамика наблюдается и у творческих профессий. Средние зарплатные предложения для фотографов выросли на 73% за год, достигнув 68 796 руб. в месяц. Заработок специалистов зачастую зависит от количества клиентов, специализации и профессиональных навыков. Значительный рост предлагаемых зарплат для фотографов подтверждает востребованность экспертов по визуальному контенту в различных сферах, от рекламы до частных заказов.