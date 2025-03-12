Ритейл провел на B2B-Center 11 тыс. закупочных процедур

В 2024 г. компании розничной торговли провели на электронной торговой площадке B2B-Center около 11 тыс. закупочных процедур. Сумма торгов превысила 1 трлн руб., что на 23,7% больше показателя 2023 г. Число закупок увеличилось на 22,4%. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center

Общий объем розничной торговли в России в 2024 г. вырос на 15%, а крупные ритейлеры показали значительное увеличение прибыли. Например, доход X5 Group вырос на 24,2% и составил 3,9 трлн руб. Розничная выручка O’KEY Group S.A. увеличилась на 5,5% по сравнению с 2023 г. и достигла 217,1 млрд руб.

Вместе с уверенным ростом прибыли компании продолжали оптимизировать цепочки поставок и наращивать инвестиции в отдельные виды услуг и товаров. Положительная динамика отмечена у большинства торговых сетей. Лидирующими заказчиками на ЭТП B2B-Center стали «Магнит», ТД «Перекресток», «Лемана Про», «Агроторг» и «Озон».

В ходе электронных торгов они искали поставщиков оборудования для вентиляции, отопления, кондиционирования и выбирали подрядчиков для оказания транспортно-логистических, рекламных, строительных услуг и развития ИТ-инфраструктуры. В 2024 г. рост инвестиций ритейлеров в перевозки составил 65,5%, в продвижение – 47,8% по сравнению с 2023 г.

Особое внимание компании уделяли расширению собственных сетей. Вложения в строительство зданий и сооружений увеличились на 52%, в торговое и банковское оборудование – на 25,8%, в мебель – в 2,7 раза, в установку охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения – на 15%. Инвестиции в отделочные материалы по результатам закупок на B2B-Center выросли более чем в семь раз.

Существенные суммы были также направлены на развитие ИТ-инфраструктуры: расходы на серверы, сетевое оборудование и системы хранения данных удвоились и достигли порядка 66 млрд руб. Инвестиции в программное обеспечение увеличились на 58%, до 105 млрд руб.

Кроме закупок, ритейлеры используют инструменты B2B-Center для реализации собственной продукции. В частности, компании розничной торговли работают в корпоративных интернет-магазинах для быстрых продаж без тендеров. В 2024 г. они реализовали более 28,5 тыс. процедур на продажу общей суммой свыше 840 млн руб.

«Ритейл – один из самых прогрессивных сегментов в цифровизации клиентского опыта, и мы видим, как достижения компаний розничной торговли распространяются на требования к их собственным закупкам и продажам. Рост числа и объемов торгов на B2B-Center подтверждает соответствие площадки высоким стандартам отрасли. Работа на ЭТП повышает скорость поставок, оптимизирует цены и помогает найти надежных партнеров», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

B2B-Center входит в группу ИТ-компаний наряду с РТС-тендер и ОТС и является разработчиком цифровых решений для закупок и продаж коммерческих организаций, включая облачную платформу для сквозной автоматизации закупочной функции B2B Altis.