МТУСИ обеспечит ИТ-отрасль сильными кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет направлено на создание условий для обучения навыкам работы с российскими высокотехнологичными решениями, в частности с ОС Astra Linux, облачной платформой для работы с кодом GitFlic и другими программными продуктами вендора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Соглашение закреплено подписями директора департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра» Романа Борисова и проректора по учебной работе МТУСИ Алтынай Аджиковой.

Согласно договору, занятия по профильным дисциплинам, в том числе по дисциплинам, связанным с обучением навыкам использования программных продуктов вендора, будут проходить в «Астра-лаборатории», оснащенной ОС Astra Linux. На первом этапе сотрудничества в лаборатории планируется установить операционную систему на 30 рабочих мест. Эффективность обучения предполагает высокий уровень компетенций преподавателей, в связи с чем на базе вуза также будет открыт авторизованный учебный центр (АУЦ), где педагоги смогут пройти курсы по администрированию и работе с ОС Astra Linux. Приобретенные знания и навыки они передадут студентам. Открытие АУЦ и «Астра-лаборатории» пройдет поэтапно согласно дорожной карте, которая будет разработана в рамках сотрудничества.

Стороны договорились обмениваться ресурсами, разрабатывать и проводить академические и научные мероприятия, направленные на изучение программных продуктов «Группы Астра», подготовку ИТ-кадров и популяризацию российских разработчиков ПО. Кроме того, партнеры планируют обмениваться опытом, технологической и методологической информацией в рамках реализации совместных проектов.

«Мы серьезно подходим к развитию образования в области ИТ, поддерживая национальную программу «Цифровая экономика России», именно поэтому уделяем большое внимание вопросу, связанному с подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Уверен, наше сотрудничество с МТУСИ будет способствовать формированию нового поколения специалистов, способных эффективно решать реальные задачи современной ИТ-индустрии. Тесное взаимодействие с ведущим техническим вузом открывает широкие перспективы для обмена знаниями и опытом, создания совместных исследовательских проектов и интеграции практических навыков работы с российским ПО в образовательный процесс. Такой подход позволит нам рука об руку идти по пути ускоренного внедрения инноваций, двигающих цифровую экономику вперед», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Основной целью сотрудничества станет создание уникальной образовательной среды в МТУСИ, где студенты смогут приобрести ценные практические навыки и компетенции для работы с передовыми отечественными технологиями и программным продуктами Группы «Астра». Эксперты компании будут привлечены к разработке и реализации новых образовательных программ», — отметила Алтынай Аджикова, проректор по учебной работе МТУСИ.