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Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей

Проект «Нейрографт» младшего научного сотрудника Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марка Габриянчика и сотрудников Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Игоря Канева и Ольги Антоновой привлек частные инвестиции от компании «Аксиофарм» в размере 135 млн руб. Речь идет о разработке имплантатов (кондуитов) для восстановления периферических нервов на основе нейлоновых нановолокон. Такие имплантаты имитируют оболочки периферического нерва, поврежденного в результате травмы или неудачного хирургического вмешательства, и стимулируют его восстановление. Подобных решений на российском рынке пока нет. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

На сегодняшний день уже создан прототип имплантата для восстановления периферических нервов, разработка прошла несколько стадий доклинических исследований, рассказал сооснователь проекта «Нейрографт» Марк Габриянчик. Также был проведен пилотный эксперименте in vivo, который доказал, что разработанный продукт по сравнению с западными аналогами достигает более полного функционального восстановления нервов – на 36%.

Привлеченные в проект частные инвестиции компании «Аксиофарм» будут направлены на регистрацию медицинского изделия и создание производства на базе дочерней компании «Нейрокондуит», учрежденной совместно с компанией «Аксиофарм». Срок реализации проекта – три года. В 2027 г. новый продукт уже планируется выпустить на российский рынок. Разработчики уверены, что их имплантат изменит подход лечения в нейрореконструкции и поможет восстанавливать пациентов после любых травм нервов.

«Задача проекта нашей команды – выводить достижения регенеративной медицины на рынок, в сжатые сроки мы планируем пройти все этапы для получения регистрационного удостоверения. Наша цель – выход на российский и зарубежные рынки», – сказал Марк Габриянчик.

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