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Ramax и AW BI стали стратегическими партнерами по бизнес-аналитике

Группа компаний Ramax объявила о начале стратегического сотрудничества с AW BI, разработчиком BI-экосистемы. Партнерство компаний направлено на расширение возможностей внедрения современных аналитических решений для бизнеса и укрепление позиций на российском рынке в условиях растущего спроса на локализованные технологии.

AW BI — это система для анализа данных, которая включена в реестр российского программного обеспечения. Она объединяет аналитическое хранилище данных на базе ClickHouse, инструменты для сбора и обработки данных ETL/ELT, прогнозирование с помощью машинного обучения (ML-прогнозирование) и настраиваемую по запросу визуализацию данных.

Группа Ramax, основываясь на 30-летнем опыте системной интеграции и реализации проектов в таких областях как Big Data и Process Mining, станет ключевым партнёром AW BI в реализации проектов для корпоративных клиентов. Основной акцент будет сделан на внедрении решений для работы с большими данными, проведения AdHoc-анализа и построения прогнозов с использованием машинного обучения.

«Мы рады началу сотрудничества с Ramax — партнером с безупречной репутацией, обширной экспертизой и высокопрофессиональной командой. Это взаимодействие обеспечивает клиентам доступ к комбинированным решениям, сочетающим BI-экосистему AW BI и опыт Ramax в интеграции, что позволит ускорить внедрение аналитики, адаптированной под российский рынок, и поддержать проекты импортозамещения», — отметил Сергей Зайцев, руководитель направления AW BI.

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