«СберАналитика» и «Работа.ру» назвали сферы с наибольшим ростом заработных плат в 2024 году

Согласно данным «СберАналитики», в обрабатывающих отраслях доходы работников росли быстрее всего — на 24,1% по сравнению с 2023 г., достигнув отметки в 89,6 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «СберАналитики».

Также опережающими темпами растет заработная плата в сфере гостеприимства (гостиницы и общественное питание) – на 23%, торговли – на 21,4%, предоставления услуг – на 20,5% и в строительстве – на 20,4%. Наибольшие заработные платы получают сотрудники в сфере финансов (167,2 тыс. руб.), ИТ и связи (131,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (130 тыс. руб.) и профессиональной, научной и технической деятельности (117,9 тыс. руб.).

В 2025 г. эксперты ожидают сохранение тенденции к росту заработной платы, однако темпы роста, вероятнее всего, замедлятся до уровня примерно 10-12%. Сохранится отраслевая дифференциация по увеличению зарплат, и наибольшие приросты можно ожидать в обрабатывающей промышленности и сфере услуг.

На рынке труда сохранится влияние дефицита кадров, что в первую очередь обусловлено долгосрочными социально-демографическими факторами. Однако в течение трех-пяти лет ситуация с трудовыми ресурсами начнет стабилизироваться благодаря выходу на рынок труда молодежи.

По данным сервиса «Работа.ру», среднее зарплатное предложение в вакансиях, опубликованных в 2024 г., на 16,5% превысило показатель 2023 г. В отраслях, связанных с массовым и рабочим персоналом, зарплаты являются одним из главных критериев выбора работы, поэтому компании чаще указывают возможные доходы. В других отраслях зарплаты отмечают в вакансиях для привлечение молодых сотрудников на начальные позиции.

Самый высокий рост зарплатных предложений зафиксирован в сфере услуг, а также в сфере красоты и здоровья. В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 24%, составив 71,9 тыс. руб. и 73,6 тыс. руб. соответственно. На втором месте по приросту зарплатных предложений находится работа без опыта (+ 22%): тут кандидаты в 2024 г. могли претендовать на 78,9 тыс. руб. Тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкают вакансии в сфере производства и агропрома. В 2024 г. работодатели готовы были платить 82,8 тыс. руб., что на 18% больше, чем в 2023 г.

В сфере строительства и недвижимости прирост средних зарплатных предложений составил 17%. В вакансиях для студентов прирост наблюдался на 16%, такое же (+ 16%) увеличение было в сфере торговли. Транспорт и логистика, а также область офисных служб и бизнес-услуг показала прирост на 14%. В финансах и страховании рост составил 13%. В сфере маркетинга и рекламы зарплатные предложения увеличились в 2024 году на 11%, в ИТ и телекоме — на 10%, а в области культуры и образования — на 9%.

С октября 2024 г. бизнес начал менять стратегию работы с персоналом в пользу удержания сотрудников, но не активного расширения штата. Это подтверждают и данные исследований «Работа.ру»: в отличие от прошлого года, когда повышение зарплаты и зарплатных предложений было решающим мотивационным фактором при работе с персоналом (планы на повышение отмечали 50% российских компаний) в 2025 г. повышения материальной части планируют 38% компаний. При этом выросла значимость развития бренда работодателя (84% против 35% в 2024 г.), развития корпоративной культуры (67% против 34% в 2024 г.) и развития системы рекомендаций (56% против 31% в 2024 г.).

В основе исследования «СберАналитики» анализ заработных плат жителей по всей стране в 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.