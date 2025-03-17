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«Авито Работа»: спрос на специалистов автобизнеса вырос почти в 3 раза за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на специалистов автомобильного бизнеса и зарплатные вилки, указанные для них в вакансиях, зимой 2024-2025. По данным платформы, этой зимой работники автобизнеса стали требоваться в 2,9 раза (+189%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, а средние зарплатные предложения по индустрии увеличились на 13% и достигли 104 127 руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито»

Автоэлектрики оказались самой востребованной профессией в автомобильном бизнесе — количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза (+157%). У них же оказался самый высокий прирост средних предлагаемых зарплат. За последний год суммы, указанные в вакансиях, выросли на 74%, и достигли 177,03 тыс. руб/мес. Динамичный рост связан с усложнением автомобильной электроники, включая распространение электромобилей и гибридных транспортных средств, что требует высокого уровня квалификации специалистов.

Автожестянщики также оказались востребованы: число вакансий для них с зимы 2023/2024 увеличилось в 2,3 раза (+125%). Автожестянщики занимаются восстановлением кузовов автомобилей после повреждений, в том числе в результате ДТП. Они проводят выправку и замену деталей, восстановление геометрии кузова, а также подготовку автомобилей к покраске. За эту работу компании предлагают новым сотрудникам в среднем около 111,57 тыс. руб/мес (+14% за год).

Спрос на автомаляров вырос на 78%. Средняя предлагаемая зарплата в этой профессии достигла 123,23 тыс. руб/мес, что на 20% больше, чем год назад.

Среди специалистов с самыми динамично растущими зарплатными предложениями лидируют автоэлектрики, автомеханики и автомойщики. По сравнению с предыдущей зимой соискателям на вакансии автомехаников увеличили зарплатные предложения на 32% — средняя сумма в объявлениях составила 122,89 тыс. руб/мес. Также на 26% выросли предлагаемые зарплаты у автомойщиков, которые могли рассчитывать в среднем на 74,6 тыс. руб/мес.

«Рост востребованности специалистов автобизнеса — это закономерный тренд, связанный с развитием технологий, расширением рынка новых автомобилей и сложностью их обслуживания. В связи с этим компании находятся в поиске квалифицированных кадров: современные машины становятся все более технологичными, требуя от специалистов новых знаний и навыков. Работодатели уже адаптируются к этим изменениям, предлагая конкурентные зарплаты, но для закрытия кадрового дефицита отрасли также важно развитие профильного обучения и повышение привлекательности рабочих профессий среди молодежи», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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