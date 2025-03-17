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«Лаборатория Касперского» и Smart Africa заключили стратегическое партнёрство для укрепления кибербезопасности в Африке

«Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании сроком на три года с международной организацией Smart Africa. Цели сотрудничества — развитие цифровых навыков среди профессионалов и широких слоёв населения, а также унификация стандартов и подходов к кибербезопасности на Африканском континенте. Совместные действия в этом направлении предполагают тесное взаимодействие с вендорами кибербезопасности, правоохранительными органами, группами реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере, лидерами индустрии и другими ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения единого подхода к цифровой безопасности.

В рамках партнёрства стороны намерены повышать уровень цифровой грамотности жителей африканских стран с помощью обучающих программ, в том числе разработанных международным образовательным проектом Kaspersky Academy, а также бороться с гендерным неравенством путём продвижения инициатив в поддержку женщин, стремящихся работать в сфере кибербезопасности, естественных и инженерных наук, математики.

Кроме того, взаимодействие направлено на укрепление технологической защиты. Это означает создание структур, критически важных для обеспечения кибербезопасности, таких как центры мониторинга безопасности (SOC) и группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации, а также предоставление экспертных технических консультаций для предотвращения и минимизации последствий киберпреступлений.

«Подписание меморандума знаменует собой важную веху в нашем стремлении обезопасить цифровое будущее Африки. Объединив усилия с „Лабораторией Касперского”, мы не только приобретаем необходимые навыки в области кибербезопасности, но и создаём основу для активного регионального сотрудничества и современной киберинфраструктуры», — сказал Ласина Коне (Lacina Koné), генеральный директор Smart Africa.

«Наше партнёрство со Smart Africa поможет создать более защищённое киберпространство как на континенте, так и за его пределами. Мы рассматриваем эту инициативу как шаг к расширению возможностей для пользователей и организаций, чтобы каждый мог чувствовать себя более безопасно и уверенно в цифровом мире», — заявил в своём канале в Telegram Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Подписанное соглашение отражает приверженность «Лаборатории Касперского» к сотрудничеству для создания более безопасного цифрового пространства путём установления стратегических партнёрских отношений для активизации усилий по повышению глобальной киберустойчивости. Оно также предполагает взаимодействие с недавно созданной Африканской сетью органов кибербезопасности (ANCA). Эта инициатива была разработана Smart Africa для объединения органов кибербезопасности из африканских стран с целью решения растущих проблем, связанных с киберугрозами и киберпреступностью.

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