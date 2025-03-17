CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

ПАО «Софтлайн» объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из своего портфеля на обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги на сумму 6 млрд руб. по номиналу

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из портфеля группы на облигации, обращающиеся на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

ПАО «Софтлайн» приобретало еврооблигации Белоруссии в 2022 г. На 14 марта 2025 г. рыночная цена замещающих ценных бумаг на Московской бирже составляет в среднем 80–90% от их номинальной стоимости. Также группа получила 786 млн руб. купонных выплат за время владения ценными бумагами.

Номинальная стоимость замещающих облигаций на балансе компании составляет 6 млрд руб. (по официальному курсу доллара ЦБ РФ на 14 марта 2025 г.).

Компания может беспрепятственно осуществлять операции с принадлежащими ей замещающими облигациями Белоруссии в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «В компании теперь есть безусловный ликвидный инструмент на сумму 6 млрд руб. Мы получили высокую прибыль от вложенных средств, купленные в 2022 г. облигации в любой момент мы можем продать по 80–90% от их полной стоимости. При этом мы еще раз подтверждаем, что дальнейших планов по инвестированию в подобного рода активы компания не имеет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны

SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами

Мировой лидер по производству смартфонов, микросхем и телевизоров в шаге от краха. Samsung в большой беде, признает руководство

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор

ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще