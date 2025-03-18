CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

44% россиян выбирают гибридный формат работы

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, какой формат работы больше нравится россиянам, а также как гибкий график и удаленка влияют на их продуктивность. В исследовании приняли участие 2159 человек: профессионалы из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Результаты опроса показали, что большинство россиян предпочитают гибридный формат: 44% респондентов заявили, что им удобно работать несколько дней в офисе, несколько — дома. 20% выбрали исключительно офисный формат, а 19% — только удаленный. Для 17% формат работы оказался не важен.

Помимо гибридного формата, многие предпочитают еще и гибкий график. 32% опрошенных заявили, что у них есть возможность работать в удобное время: 13% сами решают, когда работать, а у 19% есть гибкий график, но с ограничениями. 43% участников опроса хотели бы работать по гибкому графику, но пока у них нет такой возможности. Только 25% заявили, что им удобнее фиксированный график.

При этом 54% респондентов отметили, что гибкий график повышает их продуктивность, потому что они могут работать в удобное время. Однако 18% признались, что им сложнее самостоятельно организовать день, поэтому эффективность снижается, а 28% не видят особой разницы.

Удаленная работа тоже пользуется популярностью. За последние два года 38% россиян работали вне офиса: 13% постоянно трудились на удаленке, 25% — периодически. 38% не имели такого опыта, но хотели бы попробовать дистанционную работу, а 24% заявили, что удаленка им не подходит.

Вместе с тем, 35% респондентов считают, что дома работают эффективнее, чем в офисе. 41% не видят разницы, а 24% признались, что на удаленке работают хуже.

«Гибридный формат работы для многих становится новым стандартом. Люди ценят возможность сочетать работу в офисе и дома, потому что это помогает сохранить баланс между делами и личной жизнью. Гибкий график тоже востребован, так как многие сотрудники отмечают, что он повышает их продуктивность. Однако важно понимать, что такой вариант подходит не всем — некоторым сложнее организовать свой день без четкого распорядка. Это касается и удаленной работы: она по-прежнему популярна, но ее эффективность все оценивают по-разному. Одни чувствуют себя продуктивнее дома, другие — наоборот. А значит универсального решения нет, и компаниям важно учитывать индивидуальные предпочтения сотрудников, чтобы поддерживать их мотивацию и высокие результаты», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще