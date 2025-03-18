ДОМ.РФ назначил нового гендиректора дочерней ИТ-компании

В компании «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) назначен новый генеральный директор. Им стал Александр Лукьянов, который исполнял обязанности руководителя организации с апреля 2024 года. Общий стаж работы Александра Лукьянова в госкомпании – почти 15 лет.

Под руководством нового генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» станет развивать стратегические бизнес-линии, ориентированные на внешний рынок: на базе компании начнут создаваться новые B2B-решения для жилищной сферы, банковской отрасли и электронной коммерции.

«В группе ДОМ.РФ накоплена большая экспертиза в области цифровизации, создан флагманский продукт – Единая информационная система жилищного строительства, которой пользуется вся отрасль. Дальше перед «ДОМ.РФ Технологии» и её командой стоит масштабная задача – выйти на новый уровень, укрепив свои позиции на ИТ-рынке, стать не только технологическим партнёром для государства и строительной отрасли, но и создать экосистему продуктов, которые будут востребованы в развивающихся секторах экономики, таких как электронная коммерция, финтех и др.», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В перечень продуктов компании войдут решения для коммерческих партнёров строительной отрасли и финансового сектора, в том числе инструменты аналитики, Big Data, решения по информационной безопасности, автоматизации продаж, помощники по подбору коммерческих помещений и многое другое.

«Мы уже видим запрос рынка на создание инновационных решений для отрасли. Так, нашим новым направлением деятельности станет создание продуктов на основе технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта для цифровизации девелоперского бизнеса. В то же время, мы продолжаем развитие и текущих сервисов. Одним из значимых нововведений станет внедрение уникального идентификатора для квартир на портале наш.дом.рф. Этот уникальный ID позволит сделать процесс покупки жилья ещё более безопасным, прозрачным и удобным», – прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Дочерняя ИТ-компания ДОМ.РФ создана в 2018 году (ООО «Цифровые технологии», в 2024 году переименована в «ДОМ.РФ Технологии»). За время работы организация реализовала более 40 информационных систем и сервисов для рынка недвижимости, а в июле 2024 года стала резидентом фонда «Сколково» и создала собственный НИОКР-центр для научно-исследовательской деятельности, реализации проектов по цифровизации строительных компаний и развитию техстартапов. «ДОМ.РФ Технологии» входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России, является получателем государственных мер поддержки отрасли информационных технологий.

Александр Лукьянов с 2010 года работает в ДОМ.РФ. C 2018 года руководит развитием Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, экосистемой для взаимодействия между застройщиками, контролирующими органами, банками и другими профессиональным участниками рынка. При участии Александра Лукьянова реализованы такие проекты, как портал наш.дом.рф, Центр компетенций ДОМ.РФ по технологиям информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве, суперсервис «Цифровое строительство» для ИЖС на базе портала строим.дом.рф, разработано программное обеспечение «Цифровой контроль строительства», организована экспертная группа при Минстрое России по внедрению технологий искусственного интеллекта в отрасли. Александр Лукьянов отмечен Благодарностью Правительства Российской Федерации, Благодарностью Минстроя России, включён в высший резерв управленческих кадров страны.