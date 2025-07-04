Один из крупнейших мировых производителей чипов отменил запуск в США завода стоимостью $44 млрд. Не хватает клиентов

Предприятие Samsung Electronics в Техасе не заработает до 2026 года

Samsung Electronics отложила запуск предприятия по производству передовых интегральных микросхем на новом заводе, расположенном на территории США – в Тейлоре (штат Техас). Источники Nikkei Asia утверждают, что у южнокорейского гиганта просто недостаточно заказов для загрузки соответствующих производственных мощностей.

Строительство нового предприятия в Тейлоре стартовало в 2022 г., и на первых порах инвестиции в проект не превышали $17 млрд. Однако к 2024 г. эта сумма выросла более чем в два с половиной раза и достигла $44 млрд. Дополнительные средства планировалось направить на масштабирование производственных мощностей за счет еще одной площадки и инвестиции в разработку чипов (R&D).

Обязательство частично профинансировать данные мероприятия взяло на себя правительство США, выделившее на эти цели в рамках инициативы CHIPS Act $6,6 млрд. Соглашение с американскими властями о получении гранта – не без бюрократических проволочек – южнокорейской компании удалось заключить в декабре 2024 г.

Согласно данным строительно-инжиниринговой компании Samsung C&T, «дочки» Samsung, выступающей ее генеральным подрядчиком Samsung Electronics по развертыванию завода в Тейлоре, строительные работы на данной площадке продолжаются. По состоянию на март 2025 г. комплекс был готов на 91,8%, следует из документов компании. Первоначально планировалось завершить строительство до апреля 2024 г., однако впоследствии строг сдачи объекта был сдвинут на октябрь 2025 г.

Закрывать проект в Samsung не собираются и рассчитывают запустить новые мощности в 2026 г., не называя точных сроков. В компании отказались комментировать информацию о якобы имеющихся у нее сложностях с поиском клиентов.

В чем заключаются сложности компании

Источник Nikkei Asia в должности генерального директора компании полупроводниковой отрасли поясняет, что в числе причин, по которым Samsung приняла решение приостановить работы на площадке в Тейлоре – слабый спрос на чипы среди местных участников рынка, а также несоответствие запланированных для заводов технологических процессов потребностям заказчиков. Радикальное переосмысление проекта показалось руководству чрезмерно дорогостоящим, поэтому было принято решение использовать тактику выжидания.

Другой источник в отрасли агентства утверждает, что Samsung сперва планировала выпускать на заводе в Тейлоре чипы по норме 4 нм, но затем все же было решено внедрять и более современный 2-нанометровый техпроцесс, что требует дополнительных колоссальных временных и трудовых и финансовых затрат.

Кроме того, аналитики отмечают, что Samsung Electronics уже не первый год испытывает серьезные проблемы, вызванные большим процентом брака готовой продукции. Это одна из главных метрик, используемых для оценки качества реализации применяемых технологических процессов. Впрочем, в последнее время этот показатель у Samsung улучшился, отмечают эксперты Trendforce.

Также существенным образом на состоянии контрактного бизнеса Samsung сказалось обострение отношений США с Китаем, в результате которых Вашингтон ввел дополнительные ограничения на производство передовых чипов для китайских компаний, в результате чего круг потенциальных заказчиков компании существенно сузился.

Тем не менее Samsung ищет способы выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации, в частности, пытаясь привлечь больше клиентов из США. Как отмечает Trendforce, у нового предприятия в Тейлоре все же есть возможность заработать, но не на полную мощность и то – при поддержке со стороны правительства США за счет прямых субсидий и налоговых льгот.

TSMC впереди

У тайваньской TSMC, которая тоже испытывала некоторые проблемы с запуском производства в Северной Америке, в настоящий момент дела идут несравнимо лучше. Несмотря на нехватку рабочей силы и простои при строительстве, компания все же запустила массовое производство передовых микросхем в США в конце 2024 г.

Заводу Fab 21 TSMC удалось заполучить крупных клиентов с именем в лице американских гигантов, таких как Amazon, AMD, Apple, Broadcom, Google и Nvidia. Хотя выпуск чипов в Северно Америке обходится дороже, чем во многих других регионах присутствия TSMC, производственные мощности компании в США полностью забронированы вплоть до 2027 г. Крупнейший в мире чипмейкер уже анонсировал дальнейшей масштабирование мощностей по производству и упаковке микросхем на территории Аризоны, в которое готов вложить $100 млрд.

Согласно данным Trendforce, по итогам 2025 г. на долю TSMC приходилось 67,6% мирового рынка контрактного производства чипов, тогда как доля Samsung Electronics упала до 7,7% – с 8,1% в конце IV квартала.