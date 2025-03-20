CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF

ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Электрорешения» — один из производителей продукции и решений для энергоснабжения и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов, а также ИТ-продуктов и ПО. Благодаря новому сотрудничеству в ассортименте ГК X-Com появился весь спектр электротехнического оборудования, а также расширился ассортимент ИБП и СКС.

«Партнерство с «Электрорешения» (бренд EKF) важно для нас, так как нам интересны комплексные поставки электротехнической продукции, в том числе максимально локализованной и реестровой. Также для наших проектных инженеров удобен предоставляемый компанией широкий спектр проектного оборудования, это важно для работы со сложной электротехнической инфраструктурой, на таких предприятиях как банки, ЦОДы и так далее. Более того, качество и надежность решений от бренда EKF позволяет оснащать также такие требовательные к энергосистемам объекты как промышленные здания, заводы, крупные суда», – сказал Антон Усков, руководитель направления инфраструктуры ГК X-Com.

«За время нашей работы компания накопила обширный опыт не только в электротехническом оборудовании, но и в комплексных решениях. Мы активно адаптируемся к запросам российского рынка, уделяя внимание цифровизации и выходу в сегмент IT. Теперь мы готовы предлагать масштабные инфраструктурные проекты, сотрудничая с высококвалифицированными интеграторами. ГК X-Com — именно такой партнёр, на которого можно положиться», – отметил Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» компании «Электрорешения, бренд EKF.

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) производит широкий спектр продукции – ее ассортимент насчитывает более 19 тыс. SKU. С начала 2025 г. ГК X-Com является поставщиком всех товарных групп и решений под брендом EKF на территории РФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Убийца» Intel, основанный выходцем из нее же, пошел по рукам. Новый владелец тесно связан с рынком процессоров, но не напрямую

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Гениальный айтишник придумал, как вообще не работать и зарабатывать сотни тысяч долларов. За него сразу на девяти работах годами вкалывают другие

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще